Россиянин случайно спас пожилую мать от ограбления и убийства, когда внезапно приехал в гости

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткий случай произошел в одном из частных домов в деревне Вечери под Серпуховым. Накануне утром 83-летняя Ирина Петровна* услышала странный шум на втором этаже своего дома. Пенсионерка стала подниматься по лестнице, чтобы посмотреть, что происходит наверху, когда увидела, как в окно влез неизвестный мужчина с пистолетом в руках. Незнакомец направил на женщину оружие и потребовал деньги. В подкрепление своих слов он стал сильно избивать Ирину Петровну. Перепуганная пенсионерка сказала бандиту, где хранит сбережения, лишь бы он перестал ее бить и угрожать расправой. Грабитель залез в сервант, забрал пачку денег и стал их пересчитывать. В этот момент в дом вошел сын потерпевшей, 62-летний Сергей В.*

Мужчина увидел посреди комнаты незнакомца с деньгами в руках, лежащий рядом с ним пистолет, а также лежащую рядом избитую маму в слезах. Сергей набросился на грабителя, завязалась драка. Мужчина сильно избил преступника. Пришлось вызывать для вора не только полицию, но и скорую помощь.

«В районную больницу был госпитализирован 44-летний грабитель Иван С.* Мужчину доставили на карете скорой помощи из одного из частных домов под Серпуховым, куда он забрался с целью ограбления. Преступник избил пожилую женщину, угрожал ей оружием и требовал отдать все ценности и деньги. Когда Иван забрал из тайника женщины 20 000 рублей, в дом вошел сын пенсионерки, 62-летний Сергей В.* Между мужчинами завязалась драка, Сергей сильно избил грабителя», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Вместе с вором, в больницу была доставлена и 83-летняя Ирина Петровна*. Женщину госпитализировали со следами сильных побоев и диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, переломы 3-6 ребер справа, гемопневмоторакс справа, а также ссадины и кровоподтеки лица, головы и тела. Ей потребовалась срочная операция. Сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает, врачи оказывают пенсионерке всю необходимую помощь. По их словам, бабушке очень повезло, что сын пришел домой и защитил ее от дальнейших побоев. Пожилая женщина получила сильные травмы и могла скончаться, если бы ей вовремя не оказали медицинскую помощь.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и ожидает выписки из больницы 44-летнего грабителя Ивана для дальнейшего его задержания. *Имена изменены