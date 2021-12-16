Геннадий Онищенко о досрочных школьных каникулах: Чем раньше они начнутся - тем меньше детей заболеет

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда".
Фото: Иван МАКЕЕВ
- ... Геннадий Григорьевич, это же ваша была идея в прошлом году - чтобы школьников раньше на каникулы отпустить. На новогодние - не с 29-го декабря, а - с 27-го. Питер пошел дальше - с 25-го в школу уже можно не ходить.
- Да, в московских школах - с 27 декабря по 9 января будут каникулярные дни. А в некоторых регионах - и с 25-го.
- И это правильно.
- Конечно...
Во-первых, дети смогут с неработающими мамами, с дедушками и бабушками побыть вместе, провести время.
Во-вторых, эта очень важная и нужная мера даст возможность уберечь ребят от гриппа. Потому что, к сожалению, в этом году в России не выполнен план по вакцинации, мы должны были к декабрю завершить ее полностью, но - сроки сорваны.
- По вакцинации детей?
- Ну, да, я и имею в виду - по гриппу. По детям.
Потому что, применительно к ребятам, нас больше сегодня волнует не коронавирус, а грипп.
А если учесть, что школьников в стране - 17 миллионов, и они, отправившись на каникулы, будут рассредоточены, а не находиться в закрытых помещениях, - конечно, это хорошо, это снизит заболеваемость гриппом, и косвенно повлияет на корону.
Потому что, в школах сейчас - массовая заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями, а это получается в сочетании - как бы две пандемии.
Вот вернется ребенок из школы с температурой, заразит дедушку и бабушку, и пойди там разберись - чем? Пока разберутся, что там у него - корона или грипп?
Ну, даже если и быстро разберутся, от этого же не легче. Потому что пожилой человек, переболев гриппом, безусловно, станет более уязвим для короны. Или - наоборот, только что переболевший короной, для гриппа является очень легкой мишенью.
Поэтому, ранние каникулы - это очень уместно и нужно... Хоть и традиционная, но попадающая, как говорится, в десятку мера.
- Ну, если ребят раньше отпустить, с кем они дома будут? Я имею в виду - младшие школьники, если родители работают.
- Ну, в любом случае, это ожидаемые каникулы. Не то, что вот взяли и - с бухты барахты… Ну, на несколько дней раньше.
А каждая семья уже сама здесь подстраивается.
- Вот в Москве дежурные группы в некоторых школах организовывают, я знаю.
- Да, наверное, это тоже полезно. Детей там кормят, плюс - оздоровительная часть.
В данном случае, это уже детали.
- А стране что вы будете рекомендовать?
- Уже рекомендуется. Закрыты школы в Хакасии, в Якутии. Ну и что - давайте выбирать, что тут рекомендовать. Что, пусть болеют и теряют здоровье или как-то выходить из положения?
- У вас же 10 внуков, да?
- У меня 11 внуков. Ты считать плохо умеешь.
- Там все нормально? Дедушка за ними присматривает, я так понимаю.
- Ну, там тоже есть свои проблемы, но они решаемые.
- Я уже заметил, когда звоню вам по телефону, - академик РАН все чаще в обществе детей бывает.
- Я не знаю, где ты это заметил… может быть, и бываю, но, значит, тебе повезло. А у меня режим дня не изменился.
- Спасибо, Геннадий Григорьевич.