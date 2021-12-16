Геннадий Онищенко о досрочных школьных каникулах: Чем раньше они начнутся - тем меньше детей заболеет

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Геннадий Григорьевич, это же ваша была идея в прошлом году - чтобы школьников раньше на каникулы отпустить. На новогодние - не с 29-го декабря, а - с 27-го. Питер пошел дальше - с 25-го в школу уже можно не ходить.

- Да, в московских школах - с 27 декабря по 9 января будут каникулярные дни. А в некоторых регионах - и с 25-го.

- И это правильно.

- Конечно...

Во-первых, дети смогут с неработающими мамами, с дедушками и бабушками побыть вместе, провести время.

Во-вторых, эта очень важная и нужная мера даст возможность уберечь ребят от гриппа. Потому что, к сожалению, в этом году в России не выполнен план по вакцинации, мы должны были к декабрю завершить ее полностью, но - сроки сорваны.

- По вакцинации детей?

- Ну, да, я и имею в виду - по гриппу. По детям.

Потому что, применительно к ребятам, нас больше сегодня волнует не коронавирус, а грипп.

А если учесть, что школьников в стране - 17 миллионов, и они, отправившись на каникулы, будут рассредоточены, а не находиться в закрытых помещениях, - конечно, это хорошо, это снизит заболеваемость гриппом, и косвенно повлияет на корону.

Потому что, в школах сейчас - массовая заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями, а это получается в сочетании - как бы две пандемии.

Вот вернется ребенок из школы с температурой, заразит дедушку и бабушку, и пойди там разберись - чем? Пока разберутся, что там у него - корона или грипп?

Ну, даже если и быстро разберутся, от этого же не легче. Потому что пожилой человек, переболев гриппом, безусловно, станет более уязвим для короны. Или - наоборот, только что переболевший короной, для гриппа является очень легкой мишенью.

Поэтому, ранние каникулы - это очень уместно и нужно... Хоть и традиционная, но попадающая, как говорится, в десятку мера.

- Ну, если ребят раньше отпустить, с кем они дома будут? Я имею в виду - младшие школьники, если родители работают.

- Ну, в любом случае, это ожидаемые каникулы. Не то, что вот взяли и - с бухты барахты… Ну, на несколько дней раньше.

А каждая семья уже сама здесь подстраивается.

- Вот в Москве дежурные группы в некоторых школах организовывают, я знаю.

- Да, наверное, это тоже полезно. Детей там кормят, плюс - оздоровительная часть.

В данном случае, это уже детали.

- А стране что вы будете рекомендовать?

- Уже рекомендуется. Закрыты школы в Хакасии, в Якутии. Ну и что - давайте выбирать, что тут рекомендовать. Что, пусть болеют и теряют здоровье или как-то выходить из положения?

- У вас же 10 внуков, да?

- У меня 11 внуков. Ты считать плохо умеешь.

- Там все нормально? Дедушка за ними присматривает, я так понимаю.

- Ну, там тоже есть свои проблемы, но они решаемые.

- Я уже заметил, когда звоню вам по телефону, - академик РАН все чаще в обществе детей бывает.

- Я не знаю, где ты это заметил… может быть, и бываю, но, значит, тебе повезло. А у меня режим дня не изменился.

- Спасибо, Геннадий Григорьевич.