Жители Рублевки заказывают на Новый год живых тигров за 1,5 млн рублей

2022 год станет годом Черного Тигра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страна вступила в период раз-люли-веселых корпоративов и прочих новогодних посиделок. Для русского человека Новый год - самый яркий и хлебосольный праздник. И тут, конечно, не важно, сколько у кого денег в кармане. Танцуют, как говорится, все. Но при этом многим обеспеченным людям «банальные» концерты всяких поп-артистов порядком наскучили. Хочется чего-то этакого, оригинального.

О самых необычных заказах на новогодние корпоративы, закрытые вечеринки и частные посиделки на Рублевке kp.ru рассказали совладельцы агентства Celebrity Booking Group Вадим Кормилицын и Евгения Дашкевич.

СИМВОЛ ГОДА И ШАХМАТЫ

По словам экспертов, в этом году особый ажиотаж вокруг символа наступающего года по китайскому календарю - тигра.

- В декабре на нас обрушился шквал звонков с вопросами: а можете привезти тигра к нам прямо домой?! - говорит Евгения Дашкевич. - Поэтому мы разработали несколько концепций. Дрессированного хищника (с дрессировщиком, конечно, - Авт.) доставляют в офис или загородный дом заказчика. Есть запрос на полноценные цирковые шоу с участием тигров и известных артистов цирка. Это эксклюзив, его можно заказать в частном порядке. После номера можно гладить и фотографировать животных - это безопасно, конечно. Как показывает практика, такое общение с дрессированным хищником под присмотром профи вызывает восторг и у неискушенных детей, и у взрослых мужчин, состоявшихся бизнесменов. Кстати, на праздник можно пригласить не только тигрят или львят, но и «классических» цирковых животных - кошек, собак, обезьян, попугаев, медведей. Заказывают и программы с участием других артистов цирка - гимнастов, клоунов, акробатов.

Дашкевич и Кормилицын говорят, что раскрывать бюджеты не имеют права. Но эксперты, которых мы опросили, называют ценник на домашнее шоу с участием живого тигра - до 1-1,5 миллионов рублей за 20-30-минутное выступление и последующие селфи гостей на фоне животных.

У клиентов с Рублевки есть запросы на полноценные цирковые шоу с участием тигров и известных артистов цирка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, некоторые обеспеченные люди предпочитают более тихие и интеллектуальные развлечения.

- Например, некоторые женщины делают сюрприз своим мужьям и их гостям - заказывают шахматный турнир с участием чемпиона мира, - продолжает Евгения. - Гроссмейстер проводит сеанс одновременной игры, а в завершение вечера виновник торжества получает в подарок уникальные памятные шахматы - например, из ограниченной серии «Казимир Малевич» с личным автографом мастера.

ЧЕМПИОНЫ МИРА НАУЧАТ!

По словам Вадима Кормилицына, под Новый год до 40% всех заказов - индивидуальные. Это когда клиент хочет не уже готовую программу, а что-то эксклюзивное. Например, желал бы заполучить в гости определенную звезду.

- Разброс бюджетов на такие заказы довольно широкий, все очень зависит от конкретного селебрити и программы. Минимальная ставка звезды на индивидуальное мероприятие - 300 тысяч рублей, - говорит Кормилицын. - Ну а максимум здесь может достигать 15 млн рублей и выше. Например, это могут быть мастер-классы от мировых звезд спорта - для одного человека, целой семьи или группы гостей праздника.

- Такие мастер-классы востребованы?

- Конечно. Причем, по разным видам спорта. Это может быть и бокс, и футбол, и хоккей, и баскетбол. Например, индивидуальное занятие может провести чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Александр Жулин (от 150 тысяч рублей и выше, - Авт.).

Кстати, мастер-классы проводят не только известные спортсмены.

- Любимая многими театралами актриса Ольга Кабо (звезда фильма «Крестоносец» и сериала «Королева Марго», - Авт.) проводит мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству. Кроме того, Ольга и Валерий Баринов («День выборов», «Петербургские тайны», «Водитель для Веры») также могут приехать на предновогодний творческий вечер или провести спектакль.

ЗАСТОЛЬЕ СО ЗВЕЗДОЙ

Одна из традиций Нового года - веселое застолье. В России в последние годы весьма востребован формат приглашения знаменитостей на «душевно посидеть, вместе выпить» (в пределах разумного, конечно). Представитель одного из агентств сообщил «КП», что в этом году, например, были заказы на приглашение в качестве «заезды застолья» Сергея Шнурова (у лидера группы «Ленинград» давно уже сложился имидж своего в доску парня, весельчака и балагура, которому не чужды радости употребления горячительных напитков). Однако сам Шнуров от подобных предложений наотрез отказывается. Теперь, как известно, он серьезный политик.

- Подобный формат востребован. Люди любят послушать в приятной дружеской обстановке забавные истории, байки, анекдоты, - говорит Вадим Кормилицын. - В таком качестве, например, очень востребован популярный телеведущий ток-шоу НТВ Андрей Норкин. А известный эстонский «поэт» Ыыху Ибенпалу вообще идет на «ура»! (Ыыху Ибенпалу - сатирический персонаж из Ютюба, который придумал российский писатель Михаил Шахназаров, - Авт.).

Сергей Шнуров от предложений "хорошо посидеть" за круглую сумму наотрез отказывается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЗНАМЕНИТОСТИ

А еще бывает, что в пылу новогоднего ажиотажа звезд на всех не хватает. В наш век интерактива придумали выход. Звезды теперь могут «сверкнуть» клиенту через мобильный телефон. Хит последних нескольких лет - персональное поздравление от знаменитости. С Новым годом, днем рождения, да и вообще, с чем угодно.

- Обычно это видео, записанное на телефон длительностью около 30-40 секунд. Стоимость такого поздравления лежит в широком диапазоне - от 10 тысяч рублей до 600 тысяч, - продолжает Кормилицын.

- Это кто ж за 600 тысяч рублей людей поздравляет?

- Фамилии назвать не могу. Контракт. Но самые высокие цены - у селебрити, которые такие видеопоздравления вообще никогда не записывают. Только если очень-очень хорошо попросить…

- Что необычного есть в райдерах немузыкальных звезд, которыми вы занимаетесь?

- На самом деле, наши подопечные очень адекватные люди, мы крайне редко сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, - говорит Евгения. - Если навскидку, звезды довольно часто требуют проверить гостиничные номера на наличие записывающих «жучков» и скрытых камер. Один известный спортсмен всегда просит после перелета предоставить ему расслабляющую процедуру в хаммаме.

«ПОГУДЕТЬ» В ЯНВАРЕ

Кстати, некоторые новые «фишки» в индустрии развлечений появились исключительно благодаря пандемии. (Новогодние корпоративы со звездами через zoom в декабре 2020-го - вовсе не шутка).

- Хорошо идут онлайн-форматы, - констатирует Кормилицын. - Помимо звездных видеопоздравлений знаменитости проводят в онлайне творческие вечера, мастер-классы, тренинги, развлекательные викторины в форматах «Квиз», «Что? Где? Когда?», «Брейн-Ринг», «Угадай Мелодию». И даже соревнования по киберспорту - например, компания играет по сети в футбол, каждый футболист на экране - конкретный сотрудник, и это все комментирует в режиме реального времени известный комментатор.

- Ровно в полночь 31 декабря вся новогодняя ивент-активность со звездами заканчивается?

- Вовсе нет, движуха продолжается и в январе, так как ряд компаний в целях экономии или по другим причинам переносит корпоративные торжества на начало января. Это и дешевле, и больше свободных дат. Некоторые компании полноценно работают весь декабрь, до упора, а в январские каникулы могут позволить «погудеть», не беспокоясь о раннем подъеме в офис на следующий день.

КСТАТИ

Предложение руки и сердца со сцены топового театра

- Просьбы от клиентов иногда «прилетают» самые неожиданные, - говорит Евгения Дашкевич. - Один из заказчиков, например, попросил раздобыть ему оригинал первой карты России. Человек увлекся историей, захотел иметь дома такой артефакт. Оригинал печатной карты 1745 года найти не удалось, но мы раздобыли копию очень высокого качества. А еще недавно реализовали такую нестандартную просьбу - клиент попросил изготовить под заказ пару капсульных пистолетов (оружие середины 19 века, - Авт.) и подписать их у одной нашей медийной звезды, которая славится своей оружейной коллекцией. Фамилию знаменитости назвать не могу. Но, так скажем, это человек из шоу-бизнеса.

- А, вот еще интересный случай был недавно, - рассказывает Вадим Кормилицын. - К нам обратился заказчик с просьбой подобрать неизбитое место, где он смог бы сделать своей любимой предложение руки и сердца. Мы подошли к вопросу креативно - договорились с одним из самых топовых театров Москвы, жених сделал предложение невесте прямо во время спектакля, на глазах зрителей. Причем эту сценку режиссер спектакля умело вплел в сценарий основной постановки.

В какую сумму это обошлось, представители Celebrity Booking Group не говорят. По словам представителей другого агентства, подобный «проект» мог бы стоить от 500 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от сценария.