В честь Владимира Путина? На Украине переименовали один из древнейших городов Руси

Накануне депутаты Верховной рады переименовали одни из самых известных городов древней Руси – Владимир–Волынский. Теперь он называется просто Владимиром. Фото: wikimedia.org

На Украине не знают, то ли им праздновать перемогу, то ли сокрушаться об очередной зраде. Накануне депутаты Верховной рады переименовали одни из самых известных городов древней Руси – Владимир–Волынский. Теперь он называется просто Владимиром.

Собственно, так он и звался с Х-го века, когда упоминания о нем появились в летописях. Богатый город, на перекрестье торговых путей, зажиточный. Но в 1795-м году после раздела Польши он вошел в состав Российской империи. А там уже был один город Владимир. И, чтобы не путаться, Владимир на Волыни так и переименовали, с привязкой к местности – Владимир-Волынский.

В постсоветской истории депутаты не раз пытались вернуть его историческое название. Но все как-то не получилось. А вот теперь срослось. Только вот оказалось, что сделали они это не в том время. Депутаты с гордостью принялись объяснять, что, мол, избавились от имперского наследия, но в ответ получили кучу ехидных замечаний.

- Спасибо, что не Владимир Александрович! - благодарят одни пользователи соцсетей, а другие ехидно подначивают. – А точно, что это не в честь Зеленского?

Но есть и такие, кто прочитал в переименовании города совсем другой смысл. Благо, имя Владимир, но в сочетании с совсем другим отчеством на Украине гораздо популярнее, пусть одних оно страшит и вселяет ужас, а другим сулит надежду.

- Откровенная диверсия, которую поддержали почти все депутаты парламента. Только Владимира нам не хватает. И это на фоне возможного вторжения российских войск. А может, это такое приглашение Владимиру Владимировичу? Мол, приезжайте на танках в ваш именной город! - буквально бесится в соцсети один из ветеранов так называемой АТО, блогер Марк Берг.

А действительно, господа украинские парламентарии, вы бы пояснили, в честь какого именно Владимира, а? Если вы на предмет наших танков забеспокоились, то не дождетесь: у вас там в ПХГ газ скоро закончится, так нам еще недоставало вас обогревать. Тем более, что платить вы все равно не приучены.

Вот вернули бы господа украинские народные избранники прежнее название города при Ельцине, никаких бы вопросов к вам не было. А то ведь взяли такую скорость при переименовании, как будто в Эстонии, да еще на стайерскую дистанцию вышли.