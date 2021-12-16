МТС и Московский зоопарк запустили интерактивную онлайн-программу для школьников об экологии

Желающие смогут поучаствовать в конкурсе и выиграть поездку в Москву на индивидуальную экскурсию в зоопарк и мастер-класс от научных сотрудников.

В преддверии новогодних каникул МТС и Московский зоопарк запустили интерактивный образовательный курс для детей и подростков со всей России в рамках благотворительно проекта «Поколение М». На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 6 до 14 лет ждет цикл развлекательных видеошоу, в которых популярные ученые и исследователи расскажут об Арктике, тайге, тундре и других природных зонах страны, особенностях местного климата, целебных свойствах растений, любопытных фактах о животных и многом другом. Также ведущие познакомят юных зрителей с основами экологичного образа жизни и на понятных примерах объяснят, сколько воды можно сберечь, если закрывать кран во время чистки зубов, почему Красная книга так называется, что такое Цели устойчивого развития ООН, и как можно помочь их достижению. Закрепить знания дети смогут с помощью квиза, танцевального челленджа и других игровых форматов.

В конце каждого ролика ребят ждет практическое экозадание: дать новую жизнь старым вещам, соорудив поделку, подготовить рисунок на заданную тему и так далее. С этими работами желающие смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Поколение М», для этого нужно записать на видео презентацию своего проекта и загрузить на страницу соревнования. Главный приз конкурса - поездка в Москву, чтобы побывать за кулисами зоопарка, встретиться с зоологами, киперами и посетить специальный тренинг животных.

«Сегодня темы экологии и защиты окружающей среды актуальны для всех: от глав государства и предприятий крупного бизнеса до каждого человека. Сортировка мусора, отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, сбор вторсырья, участие в эковолонтерских программах уже стали неотъемлемой частью жизни многих российских семей, но мы также понимаем, как много еще нужно сделать, чтобы осознанное потребление и защита окружающей среды стали нормой для каждого члена нашего общества. И мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе «просто о сложном» ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в ее сохранение и защиту», - отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Участвуя в «Поколении М», школьники не только развивают таланты и получают уникальные творческие возможности, но и помогают тяжелобольным сверстникам. Активности на сайте и в соцсетях проекта (загруженные работы, лайки и репосты) МТС переводит в деньги и направляет на лечение детей в регионах, уже собраны более 22 миллионов рублей на 63 операции.