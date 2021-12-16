Виктория Дайнеко пришла на премьеру «Матрицы» с новым бойфрендом

О романах Виктории не было новостей, артистка оберегала личное пространство от прессы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2017 году Вика Дайнеко развелась с отцом своей дочери барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Напомним: отношения пары начались в 2014 году, 14 апреля 2015 года они поженились, а 3 октября 2015 года у Вики и Димы родилась дочь. После развода с Клейманом о романах Виктории не было новостей, артистка оберегала личное пространство от прессы. И вот внезапный выход в свет с новым возлюбленным. На премьере «Матрицы. Воскрешение» Дайнеко появилась с новым бойфрендом. Избранником 34-летней красотки стал 28-летний актер Владимир Хацкевич.

Пара села в зале рядом, все время держалась за руки. Было заметно, что оба весьма увлечены друг другом. У Хацкевича тоже за плечами неудачная личная история. В 2018 году звезда фильма «На районе» и сериала «Улица» женился на актрисе Любови Ивановой («Радуга в поднебесье», «Ангел-хранитель»). Но, увы, и эта семейная лодка разбилась о быт.

Сейчас Владимир счастлив с Викторией Дайнеко и кто знает, может, этот любовный роман закончится хэппиэндом.