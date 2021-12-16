Миллиард долларов для будущих «единорогов»: «Интеррос» объявил о расширении программы поддержки высокотехнологичных стартапов

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина инвестирует $1 миллиард в высокие технологии, в дополнение к уже имеющимся хай-тек проектам компании. Об этом сообщил сам Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом «Интеррос» выстраивает цепочку сопровождения перспективных стартапов. В дальнейшем лучшие и наиболее проработанные из них будут получат финансовую поддержку (follow-up) из выделенного сейчас $1 миллиарда.

Основные технологичные интересы «Интерроса» составляют (но не ограничиваются ими) цифровые финансовые активы и нейронауки. Так, холдинг инвестировал в глобальную цифровую платформу Atomyze, которая будет заниматься токенизацией (созданием цифровых прав) реальных физических активов. В отличие от биткоинов и других криптовалют эти токены будут обеспечены резервами цветных металлов.

Потанин считает, что Россия может претендовать на мировое лидерство в сфере цифровизации: «Интеррос» считает вложения в цифровые технологии и хайтек своими якорными инвестициями. Россия обладает большим потенциалом для развития цифровизации: у нас есть первоклассные программисты, основательная математическая школа, хорошее законодательство и передовой регулятор» -заявил он.

В то же время в 2021 году компания профинансировала создание в Сколково Лаборатории физики программируемых материалов под руководством выдающего ученого, лауреата Нобелевской премии по физики (за создание инновационного материала «графен») Константина Новоселова. Лаборатория в свою очередь станет частью Центра по изучению мозга и сознания. Владимир Потанин отметил заинтересованность крупного бизнеса в инвестировании не только в практические технологии, но и в фундаментальную науку.

Многопрофильный холдинг «Интеррос» объединяет активы в области металлургии, туризма, недвижимости, логистики. Традиция инвестировать в высокие технологии имеет в компании глубокие корни. Так, еще в 2006 году «Интеррос» первым в России вложился в проекты по водородной энергетики. Сегодня получение чистой энергии из водорода - одна из наиболее перспективных отраслей промышленности России. По оценкам экспертов к 2050 году экспорт водорода может приносить нашей стране до $100 млрд в год.