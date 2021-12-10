Глава «Оператора ГТС Украины» допустил прекращение транзита газа из России

На Украине допустили прекращение транзита газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон допустил, что этой зимой Россия прекратит транзит газа через страну.

- Это (прекращение транзита газа через Украину) политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана, — сказал он в интервью изданию «БизнесЦензор».

Макогон считает, что Россия может прекратить и транзит газа через Украину. По его мнению, это станет «открытой агрессией».

Напомним, цена газа в Европе в среду, 8 декабря, поднялась выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с октября 2021 года. При открытии торгов стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла выше 1145 долларов за тысячу кубов, однако затем резко подскочила, достигнув 1225 долларов в 13:15 по московскому времени. После этого стоимость голубого топлива немного снизилась, но так и осталась выше планки в 1200 долларов.