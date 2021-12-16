Королю Нидерландов пришлось извиняться за вечеринку в честь 18-летия дочери

Королевской семье Нидерландов пришлось оправдываться перед подданными. Фото: REUTERS

Королевской семье Нидерландов пришлось оправдываться перед подданными. Простых голландцев возмутила вечеринка, которую монаршее семейство закатило в честь 18-летия наследницы престола принцессы Амалии. Дело в том, что в стране, как и в большей части Европы, действуют жесткие ковидные ограничения, в которые никак не вписывается шумное праздненство.

Но, положа руку на сердце, вряд ли размах вечеринки 11 декабря можно назвать королевским. Во дворце — где же еще отмечать совершеннолетие настоящей принцессы — собрались гости в количестве 21 человек. Но действующие ограничения предполагают, что на такие домашние встречи нельзя собираться больше, чем вчетвером.

- Король сообщил мне, что считает вечеринку ошибкой, - заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Правда, до монарха это дошло, только когда в соцсетях уже полным ходом возмущались королевскому лицемерию и двойным стандартам.

Двор же продолжает настаивать, мол, не все так страшно. Якобы каждый гость вакцинирован, больше того, еще и сделал ПЦР-тест непосредственно перед вечером. Кроме того, большая часть праздника проходила не в бальных залах, а во дворцовых садах на свежем воздухе.

Кстати, это не первый раз, когда королевская семья Нидерландов вляпывается в историю из-за пандемии коронавируса. В прошлом году король Виллем-Александр с супругой Максимой и младшей дочерью Арианой успели лишь один день отдохнуть в отпуске в Греции. Когда стало известно, что в разгар очередной волны пандемии монаршая чета покинула страну, в прессе и соцсетях разразился настоящий скандал. Так что король решил от греха подальше прервать отпуск и вернуться на родину, где как раз вступил в силу очередной локдаун.

Да и сейчас в Нидерландах, где растет число новых случаев ковида, действуют довольно жесткие ограничительные меры. Людей призывают работать удаленно и не выходить из дома без серьезной необходимости, а заведения общепита закрываются уже в 17.00.