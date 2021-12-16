Американских учителей заставили публично ползать на коленях ради пригоршни долларов

По подсчетам, каждому учителю досталось от 378 до 616 долларов

В Соединенных Штатах обсуждают вопиющий случай, когда учителей унизили, заставив их в буквальном смысле собирать деньги, стоя на колянях.

Как пишет газета The Guardian, в юношеской хоккейной лиги Южной Дакоты решили провести необычный конкурс. Во время перерыва на очередном матче в центре катка расстелили ковер, а на него высыпали 5 тысяч долларов самыми мелкими купюрами. Деньги предназначались местным учителям, только вот сначала они должны были побороться за них на потеху публики. Нужно было как можно быстрее растолкать наличные по карманам и под одежду.

По подсчетам, каждому учителю досталось от 378 до 616 долларов. Как заявили организаторы конкурса из местной ипотечной фирмы, все собранные средства должны пойти преподавателям на оснащение их классов, то есть это соревнование стало настоящей «битвой за бюджет» в образовании. Один из педагогов заявил, что хочет купить новое оборудования для школьной киберспортивной команды, другая учительница планирует собранные собственными руками доллары тратить на мелкие текущие расходы, например, украшение класса.

- Учитывая все, что происходило за последние пару лет с учителями и всем образованием, мы подумали, что это отличное групповая практика для преподавателей, – сказал представитель компании-спонсора.

Выглядело это, конечно, странно. Учителя ползали на коленях, пытаясь затолкать деньги во все возможные отверстия, что походило на схватку голодающих за кусок хлеба или, скорее, на конкурсы из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

После того, как на организаторов посыпался вал критики, они извинились перед педагогами и еще дополнительно выплатили каждому преподавателю 500 долларов, а также по полтысячи баксов 21 учителю, которые не смогли принять участие в мероприятии. Спонсоры конкурса пообещали «работать с образовательными учреждениями Южной Дакоты, чтобы поддержать школьных работников и вкладывать в наши будущие поколения».

Надо сказать, что Южная Дакота — настоящая американская дыра, и жизнь там не сахар. Депрессивный штат находится на последних местах во всевозможных рейтингах, в том числе по зарплате педагогов и государственным расходам на одного ученика. Из-за этого учителя регулярно просят пожертвовать на школьные нужды. Например, в 2019 году они запустили челлендж в Интернете, начав обращаться к незнакомцам с просьбой о финансировании.