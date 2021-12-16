Гендиректор АСИ назвала российские регионы с лучшим качеством жизни

Светлана Чупшева рассказала о результатах последнего рейтинга качества жизни в регионах. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала о результатах последнего рейтинга качества жизни в регионах.
Вот, где лучше всего жить в России:
1. Москва
2. Тюменская область
3. Ханты-Мансийский АО
4. Петербург
5. Татарстан
6. ЯНАО
7. Белгородская область
8. Чувашия
9. Севастополь
10. Тульская область
Где лучше всего лечат:
1. Москва
2. Петербург
Где лучше всего учат:
1. Москва
2. Тюмень
3. Белгородская область
4. Рязанская область
5. Мордовия
Светлана Чупшева рассказала президенту, что богатство региона – не обязательно залог успеха.
- Ожидание плановой госпитализации может различаться в четыре раза при одинаковом финансировании в разных регионах. А максимум по стране – вообще 71 день. Оформление инвалидности – где-то длится до 90 дней, - пожаловалась гендиректор АСИ, добавив, что успех в первую очередь зависит от профессионального управления.
Рейтинг качества жизни формировался на основании 161 показателя. 77 из них опросные. Агентство опросило 42 тысячи человек.
Президент серьезно отнесся к выводу, что качество жизни зависит не только от бюджетов, но и от хороший управленческих решений. Путин предложил помочь с реализацией важных гражданских проектов.
- С участием ВЭБа будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов, а площадкой для сбора предложений станет форум "Сильные идеи для нового времени», - заявил российский глава.
Путин пояснил, что форум можно провести уже в первом квартале следующего года.
В конце заседания набсовета АСИ президент рассказал, какой теме в будущем придется уделять больше и больше времени.
- Думаю, что коллеги правы, когда говорят о том, что скорее всего экологическая повестка выходит на первое место и будет по бизнес-интересам обгонять даже другие направления, которые сегодня кажутся такими важными, - заметил глава страны.