«Если вы работник банка, то я работник крышка»: Как защитник Олег спасет от телефонных мошенников

Кадр и видео-ролика Защитник Олег

Искусственный интеллект наносит ответный удар надоедливым спамерам, ботам и колл-центрам.

Телефонные мошенники звонили каждому из нас. Ругаться надоело, читать морали – тоже. А просто бросать трубку уже не интересно. Хочется хоть как-то насолить беспринципным «менеджерам» и «сотрудникам служб безопасности». Лучший способ – отнестись к ситуации с юмором. Но если у самих креатива, времени и желания хохмить не хватает, можно отдать эту работу на аутсорсинг.

Подобную услугу на рынке запустил «Тинькофф», который первым начал бесплатно предлагать услуги защитника Олега – телефонного секретаря. Он и на звонок ответит, и с нежелательным собеседником поговорит, и разговор запишет. Сервис работает уже полгода, и за это время, судя по отзывам в открытых источниках, Олег изменил отношение части россиян к спамерам. Если раньше звонки с неизвестного номера и ненужным предложением не вызывали ничего, кроме раздражения и бессильной злобы, то с телефонным защитником такие вызовы, на удивление, хочется получать больше и больше. «Комсомолка» собрала из собственных запасов и открытых источников лучшие перлы Олега и составила рейтинг его шуток..

Пятое место. «Ваш интеллект мне кажется чересчур искусственным»

Большинство крупных компаний сейчас предпочитают не тратиться на живых сотрудников. Они пишут простых голосовых роботов. Это позволяет совершать больше звонков и разговаривать только с теми, кто почему-то заглотил наживку. Разговор Олега с такими назойливыми пожирателями времени короткий.

Четвертое место. «Ваш звонок очень важен для нас»

Умирающая разновидность – живые спамеры. Сотрудники колл-центров, продающие товары или услуги своих компаний путем «холодных» звонков. От роботов они не отличаются почти ничем. Но и к ним Олег находит особый подход. Вдруг это важный звонок и выгодное предложение? Эммм. Вряд ли.

Третье место. «Посчитайте вслух до суммы кредита»

Основной заработок банков – кредиты. Менеджеры обзванивают всех подряд, чтобы предложить «самые выгодные условия». И на вежливое «Спасибо, не интересует» как правило не реагируют и продолжают забрасывать вопросами. Единственный способ прервать разговор – положить трубку. Но вообще Олег и сам может разобраться с назойливыми «продавцами мечты».

Второе место. «Один ноль в пользу робота»

Чистый кайф – вывести мошенника из себя. Если человек на другом конце провода во время разговора с Олегом начинает вести себя неадекватно, значит мы хоть немного, но восстановили баланс в этом мире. А на мат в свою сторону Олег отвечает крайне интеллигентно. Чем, надеемся, еще больше раздражает мошенников.

Первое место.«Вы работник банка, а я работник крышка»

Приз зрительских симпатий уходит каламбуру про «сотрудника банка». Это самая распространенная легенда у мошенников, мода на которую не проходит. А все потому, что часть людей до сих пор ведутся на эти рассказы о бдительной службе безопасности, стоящей на страже их денег. Накрыть телефонных негодяев крышкой юмора – очень символично.

P.S. А как вы креативно отвечаете спамерам и телефонным мошенникам? Делитесь своими перлами в комментариях!

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Три способа подключить телефонного защитника Олега

Это могут бесплатно сделать абоненты любых сотовых операторов на любых смартфонах

- Клиенты Тинькофф

Нужно зайти в раздел «Чаты» в мобильном приложении Тинькофф, выбрать чат с голосовым ассистентом Олегом, отправить сообщение «Секретарь» и действовать по предложенной инструкции.

- Неклиенты Тинькофф

Через мессенджеры Telegram с помощью бота @OlegOtvetBot и «Вконтакте». Во время настройки можно настроить звонки, которые Олег будет брать на себя: когда абонент не берет трубку, когда сбрасывает звонок, когда до абонента не получается дозвониться. Подключение бесплатно, но некоторые сотовые операторы не определенных тарифных планах могут взимать плату за переадресацию входящего вызова.

- Абоненты Тинькофф Мобайла

В приложении оператора можно скачать Pro-версию с расширенными голосовыми настройками Олега. Абоненты могут видоизменить защитники под себя, создать собственного персонажа на базе существующего голосового помощника, выбрать ему имя и голос, настроить стандарты общения с незнакомыми номерами и индивидуальный подход к контактам из телефонной книги.

ЧТО МОЖЕТ ЗАЩИТНИК ОЛЕГ

- Принимать входящие вызовы вместо абонента, когда тот не может ответить (находится вне сети, не берет трубку или сбрасывает звонок);

- Определять категорию входящего вызова — спам, мошенники, звонок из организации, полезный звонок (в Олега вшит определитель номера Тинькофф);

- Распознавать, о чем говорит собеседник в реальном времени, и включать нужный сценарий разговора;

- Записывать входящий вызов и прислать его в чат абоненту (в Telegram, мобильное приложение или во «Вконтакте») в виде текста разговора и аудиозаписи;

- Узнавать у собеседника, зачем он звонил пользователю;

- Автоматически переводить нежелательные звонки на робота (для клиентов Тинькофф и Тинькофф Мобайл);

- Отвечать заданными фразами избранным контактам абонента.

- Показывать, что звонит доставка или курьер.

НАИВНЫЙ ВОПРОС

Олег сам все придумывает, или это программисты шутят?

Искусственный интеллект пока не настолько хорош, чтобы сам себе писать шутки. Как пояснили «КП» в группе «Тинькофф», над репликами голосового ассистента работает специальная команда редакторов. Специалисты банка отбирают наиболее распространенные сценарии звонков и подбирают к ним актуальные ответы. Сейчас Олег обучен отвечать более чем на 100 разнообразных сценариев. Его арсенал регулярно обновляется. Если его попросить, он даже может рассказать шутку или дать совет, как защититься от мошенников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Близнюк, предправления Тинькофф:

«Сейчас у людей есть две больших «телефонных» проблемы — это ежедневный телефонный спам и мошенники, которые обманывают россиян. Мы проводили большое исследование и выяснили, что 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, 83% получают такие звонки по несколько раз в день. Мошенники обзвонили уже 90% россиян. И уже около 70 – 80% входящих звонков с неизвестных номеров — это спамеры и мошенники. Именно поэтому мы решили обучить Олега, чтобы он стал заслоном между человеком и нежелательными звонками, и открыть его для абонентов всех сотовых операторов».