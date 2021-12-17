Любимая дочь Михаила Задорнова вышла замуж на Мальте и ждет ребенка

Единственная дочь Михаила Задорнова Елена давно живет на Мальте. Фото: Инстаграм.

Писатель Михаил Задорнов стал отцом довольно поздно – в 40 лет. Единственного ребенка – дочь Елену – сатирику родила его возлюбленная Елена Бомбина. Пара жила в гражданском браке и воспитывала дочку, которую назвали в честь матери. Еще при жизни отца Елена-младшая уехала учиться на Мальту и осталась там жить.

Дочь покойного сатирика редко делится личными подробностями. Известно, что у нее есть бойфренд, с которым она познакомилась на Мальте. И вот теперь 31-летняя наследница Задорнова намекнула на перемены в личной жизни. Девушка сообщила, что вышла замуж и ждет ребенка. Елена впервые показала своего мужа, опубликовав в Инстаграме селфи, сделанное вместе с ним на рождественской ярмарке.

Елена опубликовала фото с возлюбленным и намекнула, что она вышла замуж и ждет первенца. Фото: Инстаграм.

Дочь Задорнова унаследовала от отца творческие способности – она художница и поэтесса. В Инстаграме Елена часто делится стихами собственного сочинения. Вот и сейчас она описала произошедшие в ее жизни события в стихотворной форме. Судя по всему, Елена и ее муж ждут дочку.

«Судьба спросила - Мужа, Надо? Девичья Честь бывает хрупкой... Прошел лишь Год - Они Женаты... И ждут их Первенца, что в Юбке», - написала дочь сатирика.

Расшифровывать свое новое стихотворение Елена не стала. Однако ее подписчики и без того поняли, в чем дело, и принялись поздравлять будущую маму. «То есть это пополнение в семье?»; «Леночка, ну как всегда превосходно. Большого счастья Вашей семье»; «Это счастье!»; «Суперпара», — пишут фолловеры Елены.

Об избраннике дочери Задорнова известно немного. Его зовут Али Тартузи, семья молодого человека родом из Ливана. Судя по Инстаграму, по профессии он моряк. На своей странице в Инстаграме Али тоже опубликовал снимок с Еленой. Пара сфотографировалась за столиком ресторана во время ужина. На безымянных пальцах и у Елены, и у Али красуются обручальные кольца.

Избранника Елены зовут зовут Али Тартузи.

Напомним, отец Елены Михаил Задорнов ушел из жизни в 2017 году в 69 лет. Писатель долго боролся с онкологией. Елена училась в ГИТИСе, но бросила институт через год, поняв, что больше не хочет быть актрисой. Уехав в столицу Мальты Валетту, Задорнова выучилась на социолога и антрополога, а для души она пишет картины и стихи. На жизнь Елена зарабатывает организацией праздников и мероприятий, а также продажей собственных картин. Впрочем, это наверняка не единственный ее доход: Михаил Задорнов был достаточно состоятельным человеком и хорошо обеспечил свою семью.