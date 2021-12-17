Бузова появилась на премьере «Ёлок» с полутораметровым бантом на голове, а Киркоров - с ликом Богоматери во всю спину

Тимур Бекмамбетов, Филипп Киркоров, Ольга Бузова на премьере «Ёлок-8» Фото: Иван МАКЕЕВ

Целых три года страна как-то жила без традиционной новогодней комедии с Ургантом и Светлаковым: «Ёлки последние» вышли на экраны в декабре-2018, и говорящим названием создатели поставили жирную точку в этой истории. Но конец, как известно, это начало чего-то нового: авторы помозговали-помудрили, и в итоге представили публике вроде бы тот же самый проект - «Елки-8», но уже без режиссёра Тимура Бекмамбетова, который дал зарок больше не снимать елочную сказку. А вот Иван Ургант и Сергей Светлаков в любимой ленте остались - ну как без них? Кроме того, актерский состав украсили главные герои шоу-бизнеса. Так, Ольга Бузова без лишней скромности сыграла саму себя, а Филипп Киркоров - охранника, как две капли воды похожего на поп-короля. Что из этого получилось, можно увидеть в кино с 16 декабря.

Филипп Киркоров с детьми Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров, вид сзади Фото: Иван МАКЕЕВ

На звездной премьере в этот день Бузова и Киркоров стали главными звёздами: Светлаков не пришёл («уже снимается в «Елках-9», шутили в зале), Ургант после пары дежурных кадров убежал подальше от камер. Зато выход поп-короля получился, как всегда, блестящим. Филипп появился на ковровой дорожке в золотом пуховике, расшитом пайетками, а сняв его, предстал перед ошеломленной публикой в брендовой куртке-«иконостасе», расшитой цветами, стразами и ликами святых. Во всю спину звезды сияла Богоматерь - особо впечатлительные даже перекрестились.

Филипп Киркоров с семьей и красавицей-брюнеткой Натальей Ефремовой, которую называют матерью его детей (вторая справа за столом) Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я лично собирал свой сегодняшний образ - я давно уже сам себе стилист. Стоит эта курточка, как вся сегодняшняя премьера, - похвастался лучезарный Филипп и, подумав, добавил. - Хотя вообще-то я из цирковых - моя бабушка была циркачкой.

Блистали на дорожке и дети поп-короля - сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Правда, как всегда, без улыбки.

Иван Ургант Фото: Иван МАКЕЕВ

Гостьи премьеры «Ёлки-8» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Весь этот шоу-бизнес - не их тема, вот они и не улыбаются: не любят это все. А я и не заставляю. Наряды выбирают сами, позируют, как хотят. Пришли поддержать - и на том спасибо, - признался певец и поспешил за столик, где его уже ждала давняя подруга-бизнесвумен Наталья Ефремова - именно ее много лет подряд народная молва записывает в матери киркоровских детей.

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова, которая выпорхнула на дорожку вслед за Филиппом, явно решила перещеголять его в экстравагантности. На голове поющей ведущей красовалась гигантская полутораметровая шляпа-бант, повязанная вокруг головы так, словно у Оли болел зуб - так распорядился новый стилист Бузовой Никита Карстен. Зато соцдистанция оказалась соблюдена: из-за длинных «ушек» к выпускнице «Дома-2» никто и близко не мог подойти - Роспотребнадзор был бы доволен.

- Наконец-то продюсеры поняли, чего им не хватало все эти годы, и пригласили меня в проект, - улыбалась ведущая на камеры. - Сразу хочу попросить прощения у зрителей, которые сегодня будут сидеть за мной: весь вечер им придётся смотреть на мою шляпку, а не на экран.

Экс-участница «Евровидения» и подопечная Киркорова Наталья Гордиенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, хорошее настроение теледивы закончилось, как только ей задали вопрос о первой песне экс-мужа Дмитрия Тарасова, которую футболист презентовал на днях. Звезда вспыхнула и удалилась, не удостоив репортёров даже взглядом.