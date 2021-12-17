Распутина решила воспитать оскандалившуюся дочь трудом и устроила ее на работу

Маша Распутина в ужасе от поведения дочери. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще недавно певица Маша Распутина грозила выгнать родную дочь из дома после того, как ее наследница – 21-летняя Маша Захарова – опозорила всю семью на ток-шоу. Сначала девушка обвинила сводного брата Романа Захарова в сексуальных домогательствах, а затем рассказала о скандалах и конфликтах с родным отцом. «Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала», - жаловалась Распутина журналистам на свою кровиночку. Но вместо того, чтобы отказать дочке от дома, Маша решила пойти другим путем. Певица устроила дочь на работу. Мол, пусть трудится и зарабатывает деньги сама. Глядишь, при плотном рабочем графике будет не до глупостей.

Теперь Маша-младшая работает в Доме Моды дизайнера Аники Керимовой.

- Да, мы с Машей разговаривали на эту тему. Она, конечно, очень переживает из-за всех последних событий. Я сказала, что готова ввести ее младшую дочь в мир моды. У нас была вакансия - менеджер по работе с VIP-клиентами. Рабочий график - с 11 до 22 часов. Два выходных в неделю. Зарплата достойная, плюс процент от продаж. У Маши, кстати, - прекрасная внешность, она молодая, у нее хороший вкус. Думаю, что у нее все получится. А потом, глядишь, сама станет дизайнером. Маша-младшая - интересная девушка, ей просто нужно помочь найти себя в этой жизни, - рассказала «СтарХиту» Керимова.

Наследница Распутиной учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью». Фото: Инстаграм.

Наследница Распутиной учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью». Учебу ей оплачивает отец – топ-менеджер «Газпрома» Виктор Захаров. В телеэфире девушка рассказывала, что родители дают ей на карманные расходы 150 тысяч рублей в месяц. Эти деньги девушка тратит на косметику, рестораны и одежду. При этом Маша-младшая заявляла, что работать в ближайшее время не собирается, мол нет в этом надобности. Но теперь, видимо, все же придется.

- Маше нужно образовываться, чтобы кем-то стать и чтобы впредь не делать из себя посмешище, - сетовала ранее ее мама Маша Распутина. - Мы в шоке были. У нее нет опыта жизненного, она ничего не знает. Только амбиции не по годам. Моя дочь пока не состоялась как человек. Она еще не сделала достойного дела, а сейчас перечеркивает все сама. Рубит тот сук, на котором сидит. А сук – это родители, которые дают ей блага. Если ходить на грязные передачи, человеком не стать.

Артистка рассказывала, что дочь скрыла от всех, что собирается участвовать в ток-шоу. Они с мужем несколько дней пытались дозвониться до девушки, а та в ответ успокаивала их и говорила, что гостит у подруги. Когда правда вскрылась, родители были в шоке.

- У нас с Виктором Евстафьевичем чуть инфаркт не случился. Знаете, как было? Она уехала и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова, - рассказывала Распутина в интервью «Собеседнику». - А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоу-бизнеса и стала заниматься только ей. Виктор Евстафьевич говорит: «Мы ее избаловали». Вот эта вседозволенность к чему привела.