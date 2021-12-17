Российские военные врачи оказали помощь более 2 000 жителям Абхазии

За время работы мобильного госпиталя лечение в стационаре прошли 649 человек. Фото: Министерство обороны РФ

Военные врачи мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) России завершили работу по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с распространением COVID-19.

- В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа 2021 года, приняли на лечение и консультацию более 2 тысяч жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Лечение в стационаре прошли 649 человек, амбулаторно – 1500 человек. Личный состав мобильного госпиталя свернул медицинское оборудование и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации, - сообщили в Минобороны России.

В составе автомобильной колонны военные медики совершат марш протяженностью более 800 километров, в том числе в сложных условиях горной местности по территории Краснодарского края и Адыгеи.

Накануне убытия заместитель министра обороны Республики Абхазия Нодар Авидзба поблагодарил военных медиков за проделанную работу и отметил огромный вклад российских коллег в борьбу с коронавирусной инфекцией. Врачей наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами за помощь, оказанную в лечении жителей республики от COVID-19.

Напомним, по просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением Министра обороны России Сергея Шойгу, в Сухум был направлен мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.

Помощь российскими военными оказывается по всей стране: более 1100 гражданских пациентов вылечились в многофункциональном медицинском центре Минобороны России в Калининграде только за ноябрь, в медицинские учреждения Крыма передано около 50 тонн сжиженного кислорода. За это же время Западный военный округ передал больницам более 150 тонн сжиженного кислорода.

Отметим, что кислород вырабатывается в армии с помощью кислорододобывающих станций АКДС-70 и ТКДС-100. Он используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

КСТАТИ

Все гражданские пациенты проходят лечение по согласованию с Министерством здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования в модульных Медицинских центрах, которые состоят из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Передача COVID-19 от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки. Такие условия также препятствуют возникновению внутрибольничных инфекций, которые особенно опасны гражданам, что вынуждены проходить лечение снижающими иммунитет лекарствами.