В Одинцове 11-летний мальчик сломал руку, когда избивал одноклассника

Мальчик так яростно бил своего оппонента, что сломал себе руку. Фото: Александр ГЛУЗ

Недавно 11-летний Артём (имя изменено) — 5-классник из подмосковного Одинцово, вернулся домой в слезах и синяках. Родителям мальчик рассказал, что после уроков его избил одноклассник. Ребёнок жаловался на сильную головную боль и тошноту.

Мама сразу отвезла Артёма в ближайшую больницу, чтобы врачи определили, есть ли у её сына сотрясение мозга и другие скрытые травмы. К счастью, обследование не показало серьёзных повреждений, у мальчика были лишь синяки и ссадины. Медики спросили ребёнка, где он получил такие травмы. Артём объяснил, что после школы его подкараулил одноклассник, чтобы отомстить.

Мальчик рассказал, как на уроке ИЗО 11-летний Кирилл (имя изменено) попросил другого ученика передать ему коричневую краску. Ребёнок, который выполнял просьбу, не удержал баночку и случайно опрокинул краску на свитер Кирилла. Артём наблюдал эту ситуацию со стороны и происходящее показалось ему довольно забавным. Мальчик рассмеялся, чем вызвал гнев одноклассника. Кирилл пообещал после школы отомстить Артёму за то,что он над ним смеялся.

Между мальчишками завязалась небольшая словесная перепалка, которая утихла сама собой. Но Кирилл не забыл о своём обещании и решил его исполнить после уроков. Он подкараулил Артёма у крыльца школы и набросился на одноклассника. Другие дети сняли происходящее на видео.

На кадры попало, как Кирилл буквально топчет и пинает Артёма ногами. Дети засняли не всю драку. Но позже выяснилось, что мальчик так яростно бил своего оппонента, что сломал себе руку.

— В больницу обратился 11-летний мальчик с родителями с диагнозом закрытый перелом 5 фаланги со смещением на правой руке, — сообщил источник kp.ru.

Медики сообщили о травмах детей в полицию. По факту драки в ПДН стали проводить проверку, в отдел вызвали для беседы родителей и самих детей. Сейчас ещё оперативные действия не завершились, по их результатам мальчиков могут поставить на учёт.