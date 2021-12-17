Домработница украла у хозяев семь миллионов рублей из-за долгов по кредитам

За несколько месяцев домработница вынесла из коттеджа своих работодателей ценностей почти на 7 млн рублей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Курьезный случай произошел в элитном подмосковном поселке Довиль. 36-летняя Ирина В.* устроилась домработницей в один из особняков, которым владеет семейная пара - бизнесмен Юрий К.* и его супруга Ксения К.* Добродушные хозяева приняли на работу женщину, которая попала в тяжелую финансовую ситуацию.

Некоторое время назад Ирина просила в интернете о помощи. Женщина рассказала на форуме, что одна растит маленького сына. Денег на жизнь им сильно не хватало, и Ирина взяла несколько займов и кредитов, за которые исправно платила. Однако, Ирина потеряла работу и платить по счетам стало просто нечем. Банки и коллекторы требовали возврата займов. Отчаявшись, Ирина стала искать работу помощницей по хозяйству, обещая будущим хозяевам исправно следить за домом и бытом, помогать с уборкой и готовкой.

Так женщина оказалась в особняке бизнесмена. Ирина добросовестно выполняла свои обязанности, однако, спустя несколько месяцев, поняла, что зарплаты домработницы никак не хватает на жизнь, сына и выплату долгов. Нужно было больше денег. Отметив, что хозяева дома часто в разъездах, Ирина стала потихоньку выносить из особняка ценности и дорогие вещи, которые в дальнейшем продавала. Хозяева не замечали исчезновения вещей. Так женщина вошла во вкус и за несколько месяцев вынесла из коттеджа ценностей почти на 7 млн рублей.

«В полицию поступило заявление от хозяйки коттеджа в поселке «Довиль» Ксении К.* Женщина сообщила оперативникам, что их семейный дом ограбили. По подсчетам женщины, из особняка вынесли ценностей и вещей на 6 841 300 рублей. Было установлено, что кража произошла в период с конца мая по август текущего года. Подозрение сразу пало на 36-летнюю домработницу Ирину В.*, которая срочно уволилась и пропала сразу после того, как хозяева заговорили о воровстве», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Больше месяца хозяева дома звонили Ирине и просили по-хорошему вернуть все украденное имущество, однако женщина ничего не отдала. Тогда к делу пришлось подключать полицию. Оперативники быстро разыскали и задержали Ирину по подозрению в совершении кражи. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. С Ириной работают следователи, которые устанавливают все детали произошедшего.

* - имена изменены

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