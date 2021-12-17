В цеху родилась елочка: Самые безумные новогодние елки, которые подготовили россияне в этом году

Корона-елка в Проворине. Фото: VK (Мой и твой Воронеж)

Во имя «короны»

Какой год — такие и елки. Красавицу в петрозаводской поликлинике №2 (Карелия) укутали в медицинский халат, из рукавов торчат перчатки, а звезду на макушке закрывает защитный экран и ее величество защитная маска. Под деревцем пара валенок, но с ними не все так просто — обвязаны тканевыми бахилами, как у врачей в красной зоне.

Корона-елка «Республика». Фото: Анастасия Крыжановская

В воронежском городе Поворино также накрыли елку медицинским халатом. Но из-за капюшона на макушке, в котором словно глаза горят две красные гирлянды, получилось жутковато.

Елка из ковролина. Фото: vk

Из ковролина

В якутском селе Борогонцы решили покреативить и не ставить в центральном сквере обычную елку. Этих деревьев в округе и так тысячи. Вместо этого обтянули металлический каркас зеленым ковролином да прилепили к нему снежинки. В местных соцсетях мнения разделились. Одни пожурили чиновников, мол, лишили детей праздника. Другие наоборот похвалили: экономят бюджет, берегут мать-природу. До этого в селе ставили елку за 400 тысяч рублей в форме ураса — национального жилища якутов.

Елка из противогазов. Фото: Константин Моглин

С такой не задохнешься

Елку из противогазов ставят в Рязани уже третий год. Причем впервые она появилась на улицах города еще до эпохи коронавируса. Тогда жители писали, что это намек на плохую экологию. Авторы поделки — работники местного бара «Бункер». Они закупили сотню средств индивидуальной защиты и закрепили их на стальном «скелете». Вместо звезды — сигнальный фонарь.

Елка из лыж. Фото: пресс-служба администрации Рыбинска

Из старых лыж

В Рыбинске (Ярославская область) поставили елку из спортивных снарядов. Высота пять метров. Такую же делали на прошлый Новый год, но была она в два раза ниже. Все материал для экоелки предоставили горожане. Для изготовления первой потребовалось 300 пар. Даже после завершения монтажа жители продолжали нести «стройматериал». Образовался хороший запас, который и позволил нарастить макушку. Многие подписывают свои лыжи, чтобы потом найти их в общей конструкции.

В цеху родилась елочка. Фото: профсоюз ДААЗа

Автоагрегат

Работяги Димитровградского автоагрегатного завода (Ульяновская область) собрали «деревце» весом 11 тонн. Авторы-декораторы — токари цеха ремонта штамповой оснастки и прессформ. Говорят, что идея родилась за две минуты. Огляделись по сторонам и давай собирать вокруг рабочих мест все, что плохо лежит: части станков, болванки под будущие детали и прочий металл. Потом для проформы обрядили в мишуру и отчеканили на местных станках звезду на макушку.

В цеху родилась елочка. Фото: профсоюз ДААЗа

Елка из картошки в Ингушетии

Корнеплоды в мишуре

В Магасе (Ингушетия) на одной из овощебаз подготовились к празднику. Сгрузили мешки с картофелем друг на друга, отдекорировали их морковкой и лучком, а сверху водрузили кочан капусты: из нее торчит лампочка.

А как у них?

Елка из вакцин. Фото: Garda Naţională de Mediu

Оштрафованы за креатив

В румынском Бухаресте необычная рождественская ель стала поводом для скандала. В одном из центров вакцинации собрали дерево из 19 тысяч пустых флаконов вакцин от COVID-19 — Pfizer и Moderna. Подарочные коробки вокруг смастерили из пустых флаконов вакцины Johnson & Johnson. Креатив не оценила Национальная служба по охране окружающей среды. Ведь ампулы являются медицинскими отходами и должны утилизироваться по строгим регламентам. Впаяли креативщикам штраф в 90 тысяч леев (около 1,5 млн руб.) и велели немедленно убрать елку.

Елка из вакцин. Фото: Palatul Copiilor

За поселок обидно!

Не обошлось без предновогодних казусов.

В якутском поселке Витим, где живут нефтедобытчики и лесопилы, установили «обидную» елку. Так ее в соцсетях называют сами жители. Низ деревца, как и подобает праздничному символу — пышный. А макушка наоборот скромная и чересчур устремлена в небо. Селяне расценили это, как послание от администрации — ждать добра в грядущем году не стоит. Когда снимок стали обсуждать в соцсетях, местные чиновники поспешили всех успокоить: елка искусственная и украшена не до конца. Новых веток добавят и от обидных намеков не останется и следа.

В подмосковном Чехове в местном сквере задумали сделать выставку елок. Каждую предоставит и украсит одно из предприятий города. Только поставили первую елку, как в ту же ночь ее стащила толпа юных хулиганов. На камерах наблюдения троица в нарядных колпаках шествует по улицам города с ворованной елкой и украшениями.

В Нижнекамске (Татарстан) работницы местного загса несколько недель корпели над хенд-мейд украшениями в перерывах между регистрацией браков и новопреставившихся. Сделали парочку снеговиков из папье-маше в свадебном платье и деловом костюме, яркие подарочные коробки, украсили елку. Через сутки все добро украли. Жители пожалели сотрудниц и стали привозить чиновницам новогодний декор в подарок.

В Челябинске чиновники так обиделись на воров, что решили проучить весь город. На городской набережной вандалы выкорчевали елку. На совещании в мэрии рассказали журналистам о краже и добавили, раз хулиганств стало так много, то все силы чиновники направят не на благоустройство и озеленение, а на закупку камер.

В микрорайоне Солнечный города Красноярска управляющая компания также решила объявить о коллективной повинности жильцов. По подъездам развесили объявления, что «управляйка» и рада бы пригласить Деда Мороза водить хороводы с ребятней, да проклятые должники так просрочили оплату, что не видать никому праздника.

КСТАТИ

Раз, два, три, елочка — лети!

В Рязани некоторые горожане ждут не дождутся середины января. После новогодних каникул в городе проводят соревнование по метанию елок. Атлеты выступают в двух дисциплинах: запускают снаряд «молотом» и «копьем». В прошлом году был установлен рекорд: деревце запульнули на 20 метров. После соревнований ели отправляют на переработку.

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