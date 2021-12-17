Назван «Лучший финансовый продукт» уходящего года

Банк «Открытие» победил сразу в трех номинациях премии Retail Finance Awards 2021 и получил еще одну серебряную награду. Признание получили несколько продуктов и сервисов банка.

В номинации «Лучший финансовый продукт» первое место завоевал сервис «Подбор портфеля сбережений». Он бесплатно помогает клиенту выбрать личную стратегию для сохранения и приумножения сбережений. Сделать это можно на сайте банка либо в офисе, обратившись за консультацией по сбережениям.

- Алгоритм подбора личного портфеля сбережений учитывает большое количество факторов – склонность клиента к риску, финансовые и жизненные цели, возраст детей и многие другие. Предложением можно воспользоваться при размещении средств от 50 тысяч рублей. Сформированный портфель визуализируется как наглядный печатный материал, доступно объясняющий, какие продукты, в каком сочетании и для каких целей рекомендуются конкретному клиенту, - объясняется в официальном сообщении банка.

Второе место в той же номинации досталось еще одному продукту банка - привилегии AirBack, которая позволяет клиентам сегмента «Премиум» возместить предполетные расходы. Это первый подобный сервис на рынке, уточняют в банке.

- Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту, на сайте авиакомпании, или услуги трансфера, заказанные через приложение «Консьерж24», а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет, - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Воспользоваться привилегией можно до 8 раз за год, возмещая стоимость заказов в кафе и ресторанах или покупок в магазинах Duty Free, а также трансфера и ряда платных услуг авиакомпаний и аэропортов.

Кроме того, банк «Открытие» победил еще в двух номинациях – «Прорыв года» (за весь комплекс продуктов и услуг и отдельно за кредитный продукт для застройщиков) и «Лучший социальный проект» (за TikTok челлендж «Порадуй маму» ко Дню матери).

- С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам, - пояснили в банке «Открытие».

За год хештэг #ПорадуйМаму набрал более 4 миллиардов просмотров, участники разместили 3,5 тысячи оригинальных видео.

СПРАВКА «КП»

Премия Retail Finance Awards – самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году профильным журналом «the Retail Finance».