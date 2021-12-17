Пешеходы не должны погибать!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня поговорим об аварийности на дорогах и непосредственно об ответственности пешеходов в вопросе снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

ТАК НЕЛЬЗЯ!

По официальной статистике большинство фатальных ДТП случаются не по вине водителей, а по вине пешеходов (примерно 65% и 35% соответственно). В 2020 году в России было зарегистрировано 38 716 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них погибло 4 368 (!) человек и 35 838 получили травмы.

Если брать общие цифры, то они тоже впечатляют и пугают одновременно: в 2018 году в Москве только по вине пешеходов произошло 14% ДТП. Самые частые причины – это переход проезжей части в неустановленном месте, нахождение на проезжей части без цели ее перехода и переход на красный сигнал светофора.

Конечно, и пешеходу, и водителю на дороге необходимо соблюдать правила, быть собранным и, желательно, просчитывать ситуацию на шаг вперед.

Вопрос особенно актуален в мегаполисах, где постоянно все спешат. Даже гости крупных городов «заражаются» от местных жителей и очень быстро становятся нетерпеливыми. Сколько раз наблюдал картину, когда на Тверской улице в Москве (по 4 полосы в одну и в другую стороны) на разделительной полосе стоит пешеход. Он увидел пробку, пробрался через половину проезжей части, а как дальше идти, не подумал. А машины могут лететь со скоростью 80 км/час. И назад, порой, пути нет – пробка может рассосаться, и автомобили поедут.

Еще реальный вариант создания опасности пешеходами для самих себя: на небольшой улице плотное движение в разные стороны, пешеход торопится и решает перейти улицу на красный свет, но внезапно ближняя полоса останавливается, а из дальней налево резко поворачивает автомобиль. Причем, чтобы успеть проскочить, он стартует с максимальной скоростью. А некоторые машины могут разогнаться до 100 км/час за 4-5 секунд. Такие ситуации и приводят к печальным и необратимым последствиям.

Наказания для нерадивых пешеходов, конечно, есть. Самое суровое - в случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до семи лет. За простые нарушения пешеходами Правил дорожного движения действующее законодательство предусматривает предупреждение или штраф в размере 500-1500 рублей.

«ТВОЙ ХОД! ПЕШЕХОД!»

Государство озабочено высокой смертностью пешеходов. Поэтому Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации запущена всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход». Сделано это в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Основная идея кампании – развивать безопасное дорожное пространство за счет роста ответственности и понимания рисков среди пешеходов, а также водителей. Многие наверняка видели по центральным каналам 30-секундный ролик с Николаем Дроздовым, известным журналистом, ученым-зоологом. В нем демонстрируются различные дорожные ситуации, показывается правильная модель поведения в каждой из них: пересечение проезжей части по пешеходному переходу, следование сигналам светофора, движение вдоль обочины навстречу транспортному потоку, использование световозвращающих элементов в тёмное время суток. Ключевой посыл – напомнить зрителям о важности культуры поведения на дорогах и уважительного отношения к другим людям.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Дмитрий Давыдов предлагает внедрить автоматические штрафы пешеходам через использование видеокамер с функцией распознавания лиц. Они должны работать на оживленных перекрестках, и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые правонарушения со стороны пешеходов. С технологической точки зрения Россия готова пойти на такой шаг, поскольку страна входит в тройку мировых лидеров по количеству установленных видеокамер. В нашей стране, по данным TelecomDaily, их уже 15,2 млн. Однако до Китая (204,7 млн) и США (54,8 млн) нам еще далеко.

— Наша задача — обратить внимание автомобилистов на пешеходов и самих пешеходов на то, что грамотное, внимательное поведение на дорогах — обязанность всех участников дорожного движения, — отметил заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Также необходимо тщательно изучить опыт других стран, считает Дмитрий. Например, в китайском городе Шэньчжень внедрили систему, которая автоматически штрафует пешеходов. Попадаешь на камеру при неправильном пересечении дороги, сразу же получаешь текстовое сообщение на свой мобильный телефон со штрафом. На одном перекрестке за первые 10 месяцев работы такая система зарегистрировала 13 939 нарушений (около 46 в день) со стороны пешеходов.

Еще на оживленных перекрестках Шэньчженя установили большие мониторы, которые высвечивают фотографию, имя, фамилию нарушителя. Своеобразная «Доска позора». Более того, информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной через правительственный вебсайт.

В другом китайском городе Цзинань власти не штрафуют пешеходов сразу после нарушения. Полиция предлагает выбрать один из трех видов наказания: штраф в размере 20 юаней (220 рублей), прохождение получасового курса по правилам дорожного движения или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут. С такими мерами количество нарушителей на одном из самых загруженных перекрёстков Цзинана существенно сократилось в десять (!) раз - с 200 до 20 случаев в день.

Автор проекта «20 идей» уверен, что при законодательной поддержке государства предлагаемые меры помогут выработать привычку не нарушать Правила дорожного движения, переходить проезжую часть в нужное время и в нужном месте. Тогда совсем скоро количество трагических случаев на дорогах по вине пешеходов обязательно сократится.

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