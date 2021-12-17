«Выходит на финишную прямую»: руководство Ямала рассчитывает получить инфраструктурный кредит для строительства моста через Обь

15 декабря в Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. На встрече обсудили подготовку к реализации Северного широтного хода (СШХ). Приступить к строительству железнодорожной магистрали поручил Президент России в своем послании к Федеральному собранию. Железная дорога, которая свяжет восток и запад округа станет ключевым транспортным проектом в самом промышленно развитом регионе российской Арктики, сократит путь доставки грузов в порты Балтийского моря.

Проект будет реализован в рамках концессии. Регион участвует в строительстве моста через Обь. Ямал направил заявку в Правительство России на получение инфраструктурного бюджетного кредита.

"Обсуждение в Правительстве России выходит на финишную прямую. В ближайшее время мы рассчитываем получить инфраструктурный кредит, который позволит нам приступить к строительству самой сложной части – моста через Обь. Северный широтный ход – ключевой инфраструктурный проект в российской Арктике. Он обеспечит вывоз большого объема грузов не только с территории нашего округа, но и из соседних регионов", – отметил Дмитрий Артюхов.

Иван Колесников также подчеркнул, что строительство Северного широтного хода будет крупнейшим проектом на ближайшие несколько лет. Он рассказал о планах по созданию на Ямале дополнительных мощностей по перевалке (хранению) грузов, которые будут востребованы в том числе на строительстве СШХ.

Подводя предварительные итоги 2021 года, глава Свердловской железной дороги отметил, что грузооборот по сравнению с прошлым годом вырос на треть, погрузка увеличилось на 15% - это рекордный показатель. В бюджет округа РЖД перечислит на 20% больше налогов, чем в предыдущем году.

Отметим, что Северный широтный ход - ключевой транспортный проект в Российской Арктике. Железнодорожный коридор от станции Обская до Коротчаево, протяженностью 707 километров, свяжет западную и восточную части автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Это существенно сократит протяженность доставки грузов в порты Балтийского моря и разгрузит существующий южный маршрут. Строительство Северного широтного хода в перспективе откроет доступ к Северному морскому пути. После строительства СШХ необходимо будет протянуть железнодорожную магистраль от Бованенково до порта Сабетты (СШХ-2) и, таким образом, обеспечить круглогодичное наземное сообщение с СМП.