«Перспектив много, необходима работа»: Беларусь и Башкортостан обсудили перспективы развития и общие экономические интересы

Бизнес-встреча состоялась на Международной неделе бизнеса в Уфе

Результаты недавней бизнес-миссии башкирской делегации в Республике Беларусь и перспективы дальнейшего взаимодействия стали темой дискуссии «Беларусь — Башкортостан», состоявшейся во второй день работы форума «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее» в Уфе.

Такого интенсивного сотрудничества между Башкортостаном и Белоруссией, как сейчас, не было никогда, констатировал первый заместитель главы правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. Он напомнил о договоренностях, которые были достигнуты на встрече главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко: лидеры условились организовать плотный мониторинг взаимодействия на высшем уровне и обеспечить всестороннюю поддержку взаимного экспорта.

- Мы договорились о возможных направлениях в глубокой переработке зерна и гороха — возможно, получится совместное предприятие. Прорабатывается вопрос поставок в Беларусь инкубационных гусиных яиц, суточного молодняка, мяса гусей. Имеются намерения в области товарообмена, пчеловодства, сельского машиностроения, организации сборочного производства не только колесных модификаций легендарного трактора «Беларус», но и его гусеничной версии. Планируется также расширение поставок машинокомплектов для сборки зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» и самоходной уборочной техники производства завода «Брянсксельмаш», наращивание поставок силовых установок Минского моторного завода, — перечислил планы на ближайшее время Рустам Муратов.

По его словам, Башкортостан и Белоруссия обладают внушительным потенциалом сотрудничества в различных секторах промышленности и промышленной кооперации. Бизнес Белоруссии и Башкортостана уже навел мосты между двумя республиками, и теперь органам государственной власти крайне важно уделить внимание развитию пока еще не реализованных ниш двустороннего товарооборота, подчеркнул Рустам Муратов. В качестве примера таких ниш он привел созданный в Башкортостане кластер беспилотных летательных аппаратов и беспилотной авиации: в его рамках, в частности, на Кумертауском авиационном производственном предприятии будет производиться промышленная сборка беспилотника вертолетного типа БАС-200.

Ключевая задача, которая стоит сейчас перед руководством Республики Башкортостан, — это поддержка и развитие внешнеторгового оборота, обладающего большим потенциалом, заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

-Нашими руководителями поставлена задача увеличения совместного товарооборота до 700 млн долларов. Сегодня нам нужно доработать дорожную карту и продолжить работу по ней в более плотном режиме. Теперь у нас есть представительство Конгресс-бюро РБ в Белоруссии, в ближайшее время это будет настоящее представительство при торгпредстве РФ. Приглашаем к плотной совместной работе, — обратилась Болычева к участникам дискуссии.

Заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Олег Курилин отметил, что, несмотря на санкции и запреты, Башкортостан и Белоруссия продолжают активно сотрудничать и отстаивать общие интересы. По словам Курилина, за 10 месяцев 2021 года товарооборот между республиками достиг порядка 306 млн долларов. Это на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что объясняется в первую очередь воздействием факторов, связанных с пандемией коронавируса. В 2022 году стороны планируют нарастить объем сотрудничества.

- В ходе визита делегации РБ в Беларусь мы договорились о проведении в первом полугодии 2022 года очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству, а также о разработке и подписании плана так называемой дорожной карты на 2022-2024 годы, — сообщил заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Курилин напомнил о многолетнем опыте взаимодействия между Башкортостаном и Белоруссией в сфере создания совместных производств и привел в качестве примера успешной реализации таких проектов сборочное производство тракторов МТЗ на базе «Башсельхозтехники». В 2018-2020 годах там было собрано 136 тракторов, которые уже нашли своего потребителя.

Еще одной перспективной сферой сотрудничества между республиками, по его оценке, должно стать строительство с реализацией масштабных проектов, в том числе по созданию объектов транспортной инфраструктуры в преддверии празднования 450-летия Уфы в 2024 году.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Ирек Сураков отметил давние связи двух республик в области сельского хозяйства — в особенности в отношении поставок сельхозтехники и сельскохозяйственной продукции. «В 2021 году башкирскими аграриями в Беларусь было поставлено более 9,5 тысячи тонн продукции на сумму 3,6 млн долларов США. Это мясная продукция, зерно, масличные культуры, сахар, кондитерские изделия, посевной материал», — уточнил он, анонсировав увеличение объемов поставок в 2022 году. Ирек Сураков напомнил о подписанных в декабре 2021 года трех соглашениях о двустороннем сотрудничестве — между министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш» и Национальной академией наук Белоруссии.

Заместитель министра промышленности и энергетики Республики Башкортостан Урал Насибуллин сообщил, что доля промышленной продукции (химической, минеральной, металлургической, машиностроительной и др.) в структуре внешнеторгового оборота Башкортостана в Беларуси достигает 90%.

Представитель АНО Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа» в Республике Беларусь Константин Климин выразил уверенность в том, что открывшееся 7 декабря представительство послужит важным элементом в увеличении внешнеторгового оборота.

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Форум «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее» проходит в Уфе 15-18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Сессии и пленарные заседания, включенные в программу форума, посвящены актуальным вопросам развития бизнеса — привлечению инвестиций, выходу производителей на экспортные рынки, механизмам продвижения и повышения эффективности бизнеса, экологичности производства, применению современных технологий (в том числе беспилотных) и др. В рамках форума состоятся церемонии вручения наград в различных сферах бизнеса. На полях мероприятия запланированы деловые встречи и подписание соглашений.