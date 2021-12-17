Пушкинской картой можно будет оплатить билеты в кино

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Молодые люди смогут использовать Пушкинскую карту для оплаты билетов на фильмы российского производства. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин на встрече с членами Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу, 17 декабря.

Такая возможность, по словам Мишустина, появится с февраля. Потратить на кино с «Пушкинской карты» можно будет до 2 000 рублей.

- Если посмотреть, у нас молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет примерно 13 миллионов человек. Если взять общую емкость этого - 2000 рублей, - соответственно, это сегодня уже 26 миллиардов рублей, за которые можно побороться хорошими, качественными фильмами, - заявил премьер.

Он также отметил, что у отечественного кино на сегодня достаточно сильные позиции в плане его конкурентоспособности, в том числе и благодаря поддержке государства. Доля российских фильмов в прокате за 10 лет выросла с 14% до 30%.

Напомним, Пушкинскую карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет и повышать свой культурный уровень за госсчет. До сих пор этой картой разрешалось оплатить походы в театры, музеи, концертные залы — на кинотеатры программа не распространялась. Номинал карты в 2021 году — 3 тысячи рублей, в 2022 году - 5 тысяч рублей (из них, как теперь выходит, на 2 тысячи можно посмотреть кино).

Чтобы получить карту, нужно выполнить три условия:

1. Иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах

2. Скачать приложение «Госуслуги.Культура» и войти в него по своему логину и паролю от Госуслуг.

3. После этого вас попросят подтвердить выпуск Пушкинской карты. Она может быть как электронной, так и пластиковой.