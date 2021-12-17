Журналисты The Sun опубликовали странный репортаж о «вторжении Путина на Украину»: разбор от Александра Коца

Украинские военные в ожидании "вторжения" Фото: REUTERS

Священная клятва

«Героические войска на передовой - всего в 50 ярдах от огромной армии русских, готовых вторгнуться в Украину, - прошлой ночью поклялись сражаться до своего последнего вздоха и пули. Команде The Sun удалось попасть в первоклассное украинское подразделение, окопавшееся в духе Первой мировой войны прямо напротив 175-тысячных сил Владимира Путина».

Так начинается репортаж журналистов британского таблоида с линии разграничения в Донбассе. Материал, претендующий на уровень настоящего документа эпохи и образца беспримерного репортерского мужества.

Очень живо себе это представляю. Звучит тревожная музыка, три бойца в окопе на Библии (книге Леси Украинки, жовто-блакитном или червоно-чорном прапоре, куске сала – нужное подчеркнуть) произносят клятву, скрепляя ее кровью надрезанных больших пальцев. Бился в тесной печурке огонь, свеча горела на столе. «Клянусь», - беззвучно шептали бойцы всего в 45 метрах от передовых позиций российских войск. Именно столько составляют 50 ярдов.

«И раздались выстрелы, когда защитники поклялись сдержать вторжение, угрожающее спровоцировать Третью мировую войну. Русский крупнокалиберный пулемет сквозь пелену ледяного тумана разорвал очередями лабиринт из колючей проволоки и укреплений из мешков с песком, когда мы укрылись в бункере.

Но крепкий украинский лейтенант схватил автомат Калашникова, чтобы противостоять угрозе, и пожал плечами: «Ублюдки снова шлют нам свои рождественские открытки. Эта шутка олицетворяла невероятную стойкость группы бойцов, которые почти восемь лет сдерживают мощь поддерживаемых Россией сепаратистских сил».

Сльози на очах… Если даже ком не подступил к вашему равнодушному горлу, вы – человек без сердца. Восемь лет героические украинские солдаты сдерживают агрессию, обстреливая мирную инфраструктуру неподконтрольного Донбасса, занимая поселки в «серых зонах», поднимая в воздух «Байрактары» и подтягивая к линии разграничения «Джавелины». Бывает так тяжко, что к обороне порой приходится привлекать журналистов, как недавно главреду издания Цензор.Нет Бутусову выпало отражать вторжение из 120-мм гаубицы.

Железная орда

«Более 1000 танков и бронетехники и более 2000 военнослужащих приняли участие в учениях с боевой стрельбой всего в 22 милях от границы с Украиной. Страхи перед более широким глобальным конфликтом нарастали, когда Россия провела новое испытание своей «неудержимой» гиперзвуковой ракеты «Циркон» со скоростью 6 670 миль в час».

Нет пределов коварству Кремля. Каким-то непостижимым образом русские не только смогли скрыть от спутников такую армаду. Шутка ли – 1000 многотонных машин. Но и переучить своих танкистов. Теперь экипажи, судя по цифрам таблоида, состоят не из трех, а из двух человек! А страхи перед глобальным конфликтом не угасают с 2016 года, когда начались испытания ракеты «Циркон», первый пуск которой состоялся почти два года назад.

«Вторжение начнется с ракетного и артиллерийского удара, нацеленного сначала на склады боеприпасов и до 15 бригад окопавшихся в обороне украинцев. Затем пророссийские сепаратисты в Донецке и соседнем Луганске возглавят наземное наступление, в то время как пропутинские силы из Белоруссии на севере нанесут удар по Киеву. Но по крайней мере 300 000 украинских ветеранов пообещали взять в руки оружие и вести партизанскую войну. И Британия, США и их союзники по НАТО столкнутся с огромным давлением, требующим военного вмешательства».

Это такая хитрая украинская тактика. Вместо того, чтобы перед лицом неминуемой агрессии поставить под ружье эти 300 тысяч пассионариев и разместить на опасных направлениях, Киев заманивает противника в свой тыл, чтобы потом истрепать его партизанскими действиями. Союзники по НАТО, ясно давшие понять, что не собираются воевать за Украину, тоже, видимо, придерживаются этой тактики.

Война – со дня на день

«Бригадный генерал Анатолий Шевченко сказал The Sun: «Если солдаты Путина возьмут Украину, вся Европа узнает запах войны. Мы никогда не будем рабами Путина и будем сражаться до последнего вздоха и последней пули, чтобы остаться свободными, несмотря ни на что».

Шевченко - герой войны, чьи отважные коммандос отбрасывали российских захватчиков в 2014 году, пока не было заключено шаткое соглашение о прекращении огня».

Шевченко – ветеран «хитрой тактики». Отбрасывал захватчиков даже на территории России, куда украинские войска «вторгались» батальонами (со стороны даже могло показаться, что они спасаются бегством от «сепаратистов» на территории страны-«агрессора»). Их обеспечивали палатками, горячим питанием, а после выполнения миссии - автобусами до границы, в объезд зоны боевых действий. Эта же тактика применялась и во время «Великой Иловайской перемоги», а также «Большой Дебальцевской передислокации».

«Президент Украины Владимир Зеленский объявил о демонстрации силы, зная, что это рассердит российского лидера Владимира Путина, который теперь может отдать приказ о вторжении с востока в считанные дни».

Это только недалекие кремлевские пропагандисты могут называть подобные действия провокацией. А на самом деле это – операция по сдерживанию российской орды. Европа должна оценить.