Вылили на голову тарелку борща: Леру Кудрявцеву унизили на глазах у всех

Лера Кудрявцева рассказала о возмутительном случае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками болезненными воспоминаниями из своего детства. В Инстаграме ведущая шоу «Секрет на миллион» рассказала, как в детском саду ей однажды вылили на голову тарелку борща. Это сделала воспитательница, разозлившаяся из-за того, что маленькая Лера слишком мало ест.

Будущая звезда экрана была малоежкой, и это страшно не нравилось воспитательницам в детском саду. Лера до сих пор помнит ужас своей мамы, обнаружившей в волосах у дочки остатки супа.

- Я категорически отказывалась есть, и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому что я стискивала зубы. Это было в СССР, и я вот с ужасом представляю, если бы это случилось в наше время, - написала Кудрявцева.

Телеведущая вспомнила о случае из своего детства после того, как показала подписчикам видео, снятое в детском саду ее дочери. Недавно у трехлетней Маши произошло знаменательное событие – первый в ее жизни новогодний утренник. По традиции всем девочкам в группе достались роли снежинки. В ролике наследница телезвезды в серебристом платье и с короной на голове вместе с другими малышами участвует в новогоднем спектакле.

на новогоднем утреннике дочке телеведущей Маши досталась роль снежинки. Фото: кадр видео.

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова впервые пошла в детский сад в сентябре этого года. Маша получает образование в одном из элитных учебных заведений Подмосковья – в гимназии имени Евгения Примакова. Стоимость обучения в ней даже для дошкольников составляет 800 тысяч рублей в год.

Телеведущая рассказывала, что выбрала гимназию имени Примакова, поскольку эта школа находится ближе всего к ее дому в Подмосковье. Учебное заведение расположено в Одинцовском районе на Рублевском шоссе. Возможно, Леру привлек и тот факт, что обучение в гимназии с юных лет ведется на двух языках – русском и английском. В учебном заведении работают преподаватели из Великобритании, Австралии и Канады. Дошкольников учат по лучшим британским методикам. Кроме того, у детей есть возможности для творческого и спортивного развития: при гимназии работает школа танцев Аллы Духовой «Тодес», есть бассейн, секция шахмат, музыкальная и театральная студии. Старшеклассники учатся в интеграции с МГИМО и МГУ, где они проводят много времени, выбирая будущую профессию.

Одной только готовности родителей выложить за обучение кругленькую сумму недостаточно: детей сюда принимают на конкурсной основе. Даже самые младшие ученики должны сначала пройти психолого-педагогическое тестирование.

В гимназии учится немало детей звезд. Телеведущая Ксения Бородина отдала в нее своих дочек Теону и Марусю. Воспитание своих наследников школе доверили шоумены Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, актриса Мария Кожевникова. Компанию им составляют внуки певицы Надежды Бабкиной, сыновья актрисы Анны Банщиковой и дочь солистки группы «А-Студио» Кети Топурии.