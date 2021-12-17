Книги разморозят и будут доставлять по монорельсам: сгоревшую библиотеку ИНИОН откроют в 2022 году

Первые посетители смогут посетить обновленную библиотеку осенью 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН практически готово к вводу в эксплуатацию, осталось получить разрешения на ввод. Ориентировочно первые посетители смогут посетить библиотеку осенью 2022 года. Корреспондент kp.ru побывала в обновленном здании, которое шесть лет назад пострадало от сильного пожара.

Потеря исторических книг

Институт научной информации по общественным наукам был создан в 1969 году на Нахимовском проспекте. В библиотеке собрали больше 14 млн книг и редких документов XVI–XX веков. По объему фондов книгохранилище является одним из самых больших в России. По своему статусу и значению можно сравнить с библиотекой Конгресса США.

Здание выполнено в эстетике брутализма – соединены бетонные и стеклянные конструкции. Были использованы круглые фонари верхнего света, которые обеспечивали естественное освещение в читальных залах, где росли пальмы, лимоны, китайские розы. Перед зданием был сделан прямоугольный бассейн, над которым был перекинут мостик к библиотеке.

Для отделки помещений не стали использовать модные материалы, по стилистике нужны были деревянные панели и паркет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Страшным стал январь 2015 года - здание библиотеки ИНИОН сгорело. Пожар был настолько сильным, что железобетонные плиты и металлические конструкции не выдержали. Спустя месяц неравнодушных москвичей позвали спасать книги, среди них была и я. Нас сразу предупредили, чтобы надевали одежду, которую не жалко выпачкать или порвать. Нас завели в уцелевшую половину здания. Кругом гарь, пыль, дышать нечем. Всем выдали маски. Деревянный паркет вздулся от влажности. В помещении было всего +7 градусов, поэтому верхнюю одежду мы не снимали – работали в пуховиках, шапках и клеенчатых передниках. Нас попросили сложить в ящики книги, чтобы перевезти их в другое здание. Может показаться, что ничего сложного. За три часа мы запечатали 92 ящика, а это около 4600 книг. Рассматривать литературу времени не было, но запомнились немецкие и французские издания о политике и экономике.

Здание библиотеки ИНИОН сгорело зимой 2015 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле экспертиза установила, что пожар произошел в техническом помещении из-за возгорания горючих материалов от аварийной работы электросети. Книгохранилище лишилось 18% книг. Сразу же после пожара появились слухи, что здание снесут под ноль и на его месте построят торговый центр или жилой комплекс. Через год было принято решение, что здание ИНИОН РАН нужно восстановить в первозданном виде.

Восстановление с нуля

Фактически речь была не о восстановлении, а о строительстве с нуля. Здание действительно очень сильно пострадало. Проектирование началось в 2016 году, и задача была только одна - сохранить первоначальный облик библиотеки. В 2019 году был определен подрядчик, который выполнил основные работы по конструкциям, фасаду, остеклению, были смонтированы инженерные системы. А с февраля 2021 года объект перешел в ведение «Единого заказчика в сфере строительства».

- Были выполнены отделочные работы, смонтировано инженерное оборудование, осуществлена поставка мебели. В настоящее время мы можем говорить о завершении данного проекта, - говорит Денис Анненков, директор Департамента по строительству объектов науки и образования «Единого заказчика в сфере строительства».

- Теперь будет надежная система пожарной безопасности?

- С августа по ноябрь были проведены комплексные испытания всех систем здания, в том числе и современных противопожарных систем. В здании библиотеки предусмотрено газовое пожаротушение в фондохранилищах, и водяная система пожаротушения для остальных помещений.

Особое внимание уделено эксплуатации современных систем безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Визуально здание очень напоминает историческое. Воссоздана известная лестница, на крыше зенитные фонари, через которые проходит дневной свет. Для отделки помещений не стали использовать модные материалы, по стилистике нужны были деревянные панели и паркет.

Строительство двух подземных этажей позволило увеличить площадь здания на 30% - здесь будут хранить книги. На остальных этажах разместили читальный зал, четыре конференц-зала.

По своему статусу и значению библиотеку можно сравнить с библиотекой Конгресса США. Фото: Иван МАКЕЕВ

Монорельсовая система и разморозка книг

Обновленное здание библиотеки получило множество технологических систем. Первая – по всему зданию проходит монорельсовая система доставки книг, которая позволит ускорить выдачу изданий посетителям читального зала. Вторая технологическая возможность – это оборудование, предусмотренное оцифровывать книги и документы, чего не делалось ранее в библиотеке. Третье - в здании предусмотрены помещения с оборудованием для реставрации и восстановления книги. После пожара порядка 2 млн книг, газет и документов была заморожена. Теперь важно постепенно разморозить пострадавшие издания и вернуть их читателям.

Система транспортировки книг. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Планируется дооснащение объекта в 2022 году сублимационной камерой, в которой можно будет размораживать и восстанавливать уцелевшие издания. Это специализированное оборудование, - рассказал Денис Анненков, директор Департамента по строительству объектов науки и образования «Единого заказчика в сфере строительства».

Пока в России есть только единственный такой агрегат. За несколько лет специалисты смогут восстановить около 1 млн книг и журналов, которые были залиты водой во время пожара, а после заморожены. После чего ученые планируют оцифровывать редкие издания из фондов библиотеки.

Строительство двух подземных этажей позволило увеличить площадь здания на 30%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ИНИОН РАН также будет создан Центр обработки данных, в который будет стекаться вся информация по изданиям. Уже установлена современная система видеонаблюдения. Вокруг библиотеки уложили новый асфальт и фактически создали новое городское пространство для прогулок и отдыха. Есть идея, что многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратится в летний амфитеатр. Здесь смогут проводить литературные чтения, лекции о науке и искусстве, выставки современных художников.