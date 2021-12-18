ПашаДедМороз: 11-летний художник заработал на картинах миллионы рублей, чтобы творить чудеса для приютских собак

Вот уже четвертый год школьник устраивает новогодний благотворительный марафон

Целый КамАЗ с кормом и ветпрепаратами для животных отправился в приюту Нижегородской области. А оплатил все это 11-летний Паша Абрамов из Арзамаса. И нет, он не сын олигарха и даже не топовый блогер. Мальчик пишет красивые картины - портреты домашних животных, а собранные средства переводит на помощь их бездомным сородичам.

За три года он передал почти пять тонн корма, пожертвовал полмиллиона рублей, и это не считая лекарств, стройматериалов для вольеров и других бытовых принадлежности,

Свою работу школьник называет «Добрая кисть». Мальчик вместе с родителями устраивает интересные уроки, передает свои картины на благотворительные аукционы. Его портреты заказывают из США, Испании, Германии, Франции, Канады, Австралии и многих других стран. Причем клиенты в основном сами устанавливают цену. И делают они это не потому, что просто хотят помочь ребенку с добрым сердцем, который старается - у Паши, действительно, талант.

Вот уже четвертый год школьник устраивает новогодний благотворительный марафон и доказывает – помогать можно красиво. Весь декабрь он проводит разные акции, а завершит этот марафон ярмарка «Давай меняться» в пользу самого первого приюта, который посетил мальчик - «Жизнь».

- Каждый год это событие выглядело по-разному: впервые, четыре года назад, мы с ребятами из класса Паши делали ёлочные игрушки из фетра в обмен на тёплые вещи для приюта. Откликнулось несколько человек, - рассказала мама юного художника Екатерина Большакова порталу "Открытые НКО".

А началось все с тяжелой потери любимца семьи, кота Барсика. Как-то Паша подошел к маме и сказал, что хочет подготовить к школе исследовательскую работу «Что может маленький волонтёр?». Из школьной работы вырос социальный проект, направленный не только на помощь животным, но и людям.

Паша проводил различные акции, а потом в приюте «Жизнь» у мальчика появилась любимица. Он написал ее портрет - с него и начался проект «Добрая кисть».

- Сначала мы обменивали портреты животных на продукты и медикаменты, бытовые принадлежности для приюта «Жизнь». Потом заказы «посыпались» из разных стран. Картины продавали по стоимости, которую определяет сам заказчик. Вырученные деньги распределяем по приютам. Мы - не организация, не приют, не фонд, не НКО, не бизнес. Мы - семья, которая просто посвящает жизнь и все свои умения помощи бедным существам,- объясняет Екатерина.

В декабре 2021 года юный художник запустил четвертый новогодний благотворительный марафон - онлайн, и даже придумал хештег #ПашаДедМороз. Как новогодний волшебник, мальчик заранее готовил подарки – писал картины, открытки, календари, вручную расписал много елочных игрушек. Все это ребенок собирает в happy box и среди подписчиков проводит лотереи. Перед каждой акцией Паша рассказывает, в пользу какого приюта идет сбор: нижегородским приютам «Жизнь» (город Арзамас), «Дом для Шарика» (Володарск), приюту из Владимира «Собака на счастье» или другим.

19 декабря он проведет итоговую акцию новогоднего марафона – благотворительную ярмарку «Давай меняться» у себя в инстаграме.

Паша надеется, что многие проникнутся и решат помочь кормом для собак. Больше года как в Арзамасе стоят специальные боксы по сбору продуктовой помощи для обитателей приюта «Жизнь», которые установила семья Паши. Только за ноябрь с одного такого контейнера собрали около 60 килограммов сухого и консервированного корма, а также круп.

- Рядом с нарядными витринами и голодной людской суетой стоит мой вечно запылённый и периодически искалеченный ящичек. Он не привлекает внимания многих, а если и привлечёт, то больше неодобрительного, мол людям есть нечего. И едут, едут…тянутся вереницей из магазина раскоряченные от тяжести колбас и макарон телеги в сторону серого города, где уютно на диванах отдыхают довольные и недовольные люди. Каждый раз, заглядывая в ящичек, я нахожу там радость! Как же приятно, что есть такие, как я, собирающие её по крупицам - сытую пёсью радость! – пишет Паша Абрамов.

Мальчик не только проводит свои акции, но и поддерживает благотворительные аукционы зоозащитных фондов даже за пределами России. Недавно он нарисовал портрет подопечного организации «The Man That Rescues Dogs» («Человек, спасающий собак») из Таиланда по кличке Лаки и отправил картину почтой в подарок. Волонтеры продали работу на аукционе и передали средства на лечение животных. Подобных аукционов только в 2021 году было больше 10.

- Я такой себе блогер, нет у меня планов для удержания подписчиков, а главное- нет желания и свободного времени. Зато у меня есть друзья, которые придают мне уверенность в себе и своих силах,- рассказывает о себе Паша. – Просто, я так думаю, что это нужно каждому. Иногда даже мы не осознаём это, но счастье - это просто, это рядом, это от того, что подарил, а не забрал.

В этом году школьник в очередной раз поддержал международный фестиваль «Рок в защиту животных» - подготовил невероятную работу к мероприятию - большую двухметровую картину, и даже выступил на мероприятии с речью.

- Мир уже не тот, что был раньше. Он распадается на миллионы маленьких просьб о помощи. Каждый день я вижу в новостях, что горят леса, гибнут животные, высыхают реки….Совсем скоро будет поздно даже говорить об этом. Каждый после себя должен оставить след. Я пишу картины, потому что не умею петь. Но я счастлив, что люди понимают, о чем я пою внутри.

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