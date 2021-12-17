Большое кольцо у дома

Новые станции подземки стали настоящим подарком пассажирам накануне зимних праздников. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Большой кольцевой линии метро - рекорд! Впервые в истории подземки города единовременно запустили самый длинный участок в 20 километров. Маршрут из десяти станций от «Мневников» до «Каховской» открыли Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь на БКЛ работают 22 станции - это почти 44 километра пути и 90 километров однопутных тоннелей.

В Департаменте строительства Москвы назвали основные плюсы нового участка Большого кольца.

1. Подземка ближе.

Для жителей многих районов и тех, кто там работает, поездки по столице стали комфортнее. Прежде всего перемены коснулись Хорошево-Мневников, Кунцева, Можайского, Филей-Давыдкова, Очаково-Матвеевского, Раменок, Проспекта Вернадского, Обручевского, Ломоносовского, Черемушек, Конькова, Зюзина и Нагорного. Сейчас в них живут 1,4 миллиона человек. При этом 450 тысяч оказались близко от новых станций и могут дойти до них пешком. По оценке специалистов, в ближайшее время ими будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки.

2. Экономия времени в пути.

В дороге пассажиры многих районов смогут теперь тратить времени меньше примерно на 35 - 45 минут. Для сравнения: на поездку в концертный зал «Крокус Сити Холл» от «Проспекта Вернадского» до «Мякинина» уйдет 31 минута (экономия - 25 минут). Желающие устроить шопинг в «Меге Теплый Стан» доберутся от «Говорова» до «Теплого Стана» всего за полчаса (экономия - 34 минуты).

Планы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Еще больше пересадок.

Семь новых станций БКЛ - с переходами на другие линии. Например, с «Кунцевской» можно перейти на Арбатско-Покровскую, Филевскую линии и МЦД-1, с «Воронцовской» - на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, с «Аминьевской» - на МЦД-4 (Киевское направление Московской железной дороги).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Департамента строительства Москвы

Рафик ЗАГРУТДИНОВ:

Рафик ЗАГРУТДИНОВ

- В 2021 году построено 12 станций БКЛ с учетом реконструкции станции «Каховская», а это порядка 25 километров. Напомню, в прошлом году их было семь, и около 18 километров. Сейчас новые станции построены в восьми районах Москвы, среди которых, к примеру, Хорошево-Мневники, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Тем самым объединили эти районы между собой.

В 2022 году планируется полностью завершить строительство БКЛ общей длиной 70 километров. Всего планируется ввести в эксплуатацию 24 километра. Создание дополнительных линий метрополитена, как радиальных через центр города, так и БКЛ, позволит обеспечить скоростное беспересадочное транспортное сообщение между районами, а также присоединенными территориями Троицкого и Новомосковского округов. Кроме того, это поможет избежать перегрузки и обеспечить надежную работу действующих линий, комфорт и безопасность перевозки пассажиров.