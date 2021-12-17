Пакуй картошку не отходя от грядки: фермеры в России теперь могут продавать урожай прямо с огородов

Конечно, фермеры продавали свои овощи, не сходя с усадьбы, но это считалось нарушением закона Фото: Евгения ГУСЕВА

С 17 декабря российским фермерам вышло послабление режима. Им разрешили торговать выращенной на своей территории продукцией прямо здесь же на ферме. Как ни странно это выглядит, но раньше такая торговля была под запретом. Потому что фермерская земля входила в категорию земель сельхозназначения. На ней можно только выращивать продукцию и разводить живность. А поставить магазинчик на такой земле нельзя. Хочешь продать — сдавай перекупщикам за две копейки.

Конечно, фермеры продавали свои овощи и мясо, не сходя с усадьбы, но это считалось нарушением закона.

- То, что разрешили торговлю на территории фермерских хозяйств — это очень важный шаг, мы очень долго пробивали это решение, - рассказал kp.ru известный сыровар и глава комиссии по развитию агропромышленного комплекса Общественной палаты РФ Олег Сирота. - Проблема сбыта для фермерских хозяйств и вообще для малого бизнеса в сельском хозяйстве является одной из самых актуальных Нас практически не берут торговые сети, а если берут то на совершенно кабальных условиях. Одна из важнейших площадок для сбыта — это территория, где непосредственно находится ферма либо сыроварня. Возможность приобрести что-то прямо «с земли» привлекает людей, которые едут насладиться агротуризмом - это направление сейчас бурно развивается. Но получался парадокс: люди приезжают, любуются лугами, просторами, общаются с животными — а вот купить произведенную здесь же сельхозпродукцию не могут.

Новый закон разрешает это сделать. Правда, торговый павильон не должен наносить ущерба почве. Это должна быть легкая модульная конструкция. Также должны соблюдаться все правила торговли: продукция должна быть сертифицирована и проходить через кассу.

Нерешенной пока остается другая проблема — как быть тем, кто еще не имеет статуса фермера, кто просто выращивает продукцию для себя и хотел бы реализовать излишки. Хотя бы со стульчика у обочины.

- Сейчас — никак, - честно отвечает Сирота. - Эта сфера законодательно не отрегулирована, и торговля с личных приусадебных участков находится в теневой сфере. Нужно внести изменения в закон о самозанятых — разрешить тем из них, кто производит сельхозпродукцию, получать в упрощенном порядке сертификат и торговать на законных основаниях. Для нашего проекта «Народный фермер» и комиссии Общественной палаты по развитию АПК, руководителем которой я теперь являюсь, это будет одна из целей — вывести личные приусадебные хозяйства в легальное поле, сделать их владельцев самозанятыми, разрешить им легально зарабатывать на своей продукции. И продавать не только на обочине, но и через маркетплейсы. Это будет прорыв. Сейчас не сертифицированную продукцию продавать через маркетплейс нельзя. И как только эта область будет отрегулирована, интернет-площадки заполнятся предложениями о продаже сертифицированного картофеля, предложение вырастет, цены снизятся.