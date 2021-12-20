Эксперты: ЕАЭС станет центром экспертизы в области устойчивого развития

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Выступая на конференции с приветственной речью, директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской Комиссии экономической (ЕЭК, управляющий орган ЕАЭС) Тимур Нурашев отметил, что одной из целей деятельности ЕАЭС является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов для повышения уровня жизни их населения, что прямо соотносится с универсальными целями устойчивого развития. Он также добавил, что для реализации ЦУР союзные государства уже реализуют скоординированную политику по ряду сфер экономики.

Стратегия интеграции ЕАЭС включает в себя модель реализации экономики замкнутого цикла, основанной на возобновлении ресурсов. Участники конференции отметили необходимость постоянного транснационального диалога с участием всех вовлеченных сторон для приведения в жизнь такой модели, стимулирования достижения целей устойчивого развития ООН и осуществления национальных проектов развития.

По мнению Ирины Жуковой, международного отраслевого эксперта, регионального директора по устойчивому развитию в России и Восточной Европе, Филип Моррис Интернэшнл, компаниями, которые включили в свои деловые стратегии цели устойчивого развития, востребованы площадки, где можно обмениваться опытом, передовыми практиками и вырабатывать совместные подходы к реализации стратегий устойчивого развития. В таком диалоге, безусловно, также должны быть задействованы представители некоммерческого сектора и власти. Площадка Евразийской экономической комиссии, может стать центром для такого диалога, что позволило бы мультиплицировать усилия компаний из стран-членов ЕАЭС, направленные на позитивные социальные перемены на территории всех стран Союза.

Конференция была организована Ассоциацией экологических организации Казахстана в рамках реализации национального социального проекта StopMusor, нацеленного на повышение грамотности и социальной ответственности населения, а также воспитание культуры ответственной утилизации бытовых отходов среди граждан. Проект содействует реализации перехода Казахстана к «зеленой экономике».