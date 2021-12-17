Новый претендент на «отмену»: Звезду «Секса в большом городе» обвинили в двойном изнасиловании

На исполнителя роли Мистера Бига анонимно донесли Фото: кадр из фильма

Каток движения #metoo в Голливуде набрал приличный ход и продолжает движение.

После суда над Харви Вайнштейном особенно: Кевин Спейси, Джонни Депп, Чарли Шин, Морган Фримен, Джеймс Франко — многих актеров уже «отменили», против других идет следствие (Мерилин Мэнсон, Арми Хаммер), некоторые — на очереди.

Так, в историю вляпался Крис Нот, женатый на канадской актрисе Таре Уилсон звезда сериалов «Закон и порядок», «Хорошая жена» и «Секс в большом городе». Исполнителя роли Мистера Бига анонимно донесли. Сразу две девушки, не раскрывшие имен, уверяют, что в 2004-м и в 2015 году он изнасиловал их. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Как и во многих аналогичных случаях, пишет The Hollywood Reporter, заявления были неофициальными, то есть обвинений актеру не предъявлены. Но репутацию уже начали изрядно подмачивать. И Нот отпираться не стал — понял, о чем идет речь.

Ведь 40-летняя Зои и 31-летняя Лили (их имена в публикации были изменены) рассказали журналу в подробностях, как все было. Первая вспомнила, как пересекалась с Крисом в офисе, где работала, и однажды он пригласил ее в бассейн одного из отелей. На необычное свидание девушка пришла с подругой. После общения в джакузи, Крис оставил Зои книгу и попросил после купания занести ему в номер. Сам актер удалился в апартаменты. После того, как девушка принесла книгу — он ее расцеловал и изнасиловал. Якобы она сначала просила остановиться, а потом использовать презерватив, на что актер в ответ рассмеялся.

— Она сразу же пошла в дамскую комнату, — описала произошедшее подруга Зои. — Когда она оттуда вышла, она была очень отстраненной, вела себя несколько холодно. Она очень общительный, добрый и дружелюбный человек. Эта смена характера в ней казалась очень странной.

Фото: кадр из фильма

Вторая, Лили, вспомнила, как Нот приставал к ней в клубе.

— Он ко мне клеился, это точно, мне было приятно, — призналась она. — Я знала, что он женат, и мне стыдно это признавать.

Взяв телефон, актер позвал ее на ужин, а после позвал к себе домой.

— Мы слушали музыку, у него много книг по искусству и моде, — рассказала Лили. — Он попытался меня поцеловать. Я осторожно поддалась. Он старше меня и выглядел старше. Он всё подкатывал и подкатывал, и мне нужно было тверже сказать нет и уйти. А в следующее мгновение он уже стоял передо мной, спустив штаны.

По словам девушки, все тоже закончилось изнасилованием. Издание приводит переписку пары. «Кстати, должен спросить, понравилась ли тебе ночь, которую мы вместе провели на прошлой неделе. Мне было весело, но я не уверен, что чувствуешь ты», — спросил он.

«Я определенно приятно провела время в компании с тобой. Мы отлично пообщались. Не буду вдаваться в детали в смс, но я немного чувствую, как будто меня использовали», — ответила она.

Артист не стал отрицать, что эти встречи были, но настаивает на том, что все случилось по любви и согласию.

— Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я виделся годы и даже десятилетия назад, абсолютно ложны, — ответил Крис Нот. — Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — «нет» всегда значит «нет» — это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин.

После этой публикации производитель тренажеров Peloton удалил из YouTube рекламу с участием Криса Нота. Помимо этого, компания избавилась от упоминаний и ссылок на ролик в своих аккаунтах в соцсетях.