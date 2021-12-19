Как Брежнева разлучали с роковой медсестрой и передавали власть, когда не смогли его откачать

Леонид Брежнев и комендант его дачи Олег Сторонов. Фото: Личный архив

Он хотел уйти на пенсию, а его не отпустили

- Олег Александрович, вы будете отмечать 115-летие Леонида Ильича?

- 10-го ноября (день смерти Брежнева. – А.Г.) приходил на Красную площадь, возложил цветы... И 20-го числа тоже приду.

- Рюмочку в память Генсека выпьете?

- Ну, мне сейчас нельзя. Я только вакцинацию сделал.

- Вы были комендантом дачи Брежнева?

- Да. С 1974 года по 1988-й. Это по Сколковскому шоссе, одна-единственная дача Леонида Ильича, больше у него не было.

- А в 1974-м, когда вы заступили на службу, он же еще крепкий был?

- Да, провел Хельсинскую конференцию, был в довольно таком бодром здоровье. Ездил в Завидово (база отдыха, на которой Леонид Ильич любил охотиться. – А.Г.). Так что вел себя активно. А потом уже, в 1975 году, заикнулся, что пора уходить на пенсию.

- Это кому он сказал?

- Членам Политбюро. Это мне передавал Булатов, его помощник.

- А чего это он вдруг?

- Ну, не могу объяснить. Может, самочувствие, может, понял, что пора уже. Он говорил: я прожил тяжелую жизнь, так что вы уж, давайте, дальше сами справляйтесь.

- Почему же его не отпустили?

- Юрий Владимирович (Андропов - глава КГБ. – А.Г.) тогда выступил и сказал: Леонид Ильич, вы символ Советского Союза, вас все знают, с вами все считаются. Так что вы просто поменьше работайте, мы за вас будем трудиться.

Олег Сторонов Фото: Александр ГАМОВ

Кушал мало и очень простую еду

- Вы с Леонидом Ильичом часто общались, да?

- Каждый день. Я приезжал на дачу в восемь - полдевятого утра. Леонид Ильич завтракал и уже был готов к выходу… Возвращался из Кремля где-то в девять - полдесятого вечера. А раньше, мне говорили, до 12 ночи был на службе.

- Каждый день на работу ходил?

- Да. А в субботу-воскресенье или в пятницу вечером, после работы, выезжал в Завидово.

- Вы с ним обедали?

- Да, было. И на юге мы обедали, и здесь приглашал он. Но вообще редко. Он обычно в Кремле обедал.

- Что кушали?

- Он очень мало кушал. Следил за весом. Зная, что мало двигается, старался держать себя в форме. Сосиски ел, творог, кофе, пирожки. В основном еда была простая. Не было какого-то такого высокопоставленного стола.

- А рюмочку он мог выпить?

- При мне – нет. Когда приходили гости на праздники, которые были в СССР, день рождения, или 1 мая, 7 ноября, Новый год, приезжали и Андропов, и Устинов (министр обороны СССР. – А.Г.) и Громыко (министр иностранных дел СССР. – А.Г.).

- Там выпивали?

- На столе была бутылка зубровки. На всю когорту, человек 5-6. И то к концу вечера оставалась половина.

- А о чем говорили, вы не слышали?

- Нет. Это их…

Леонид Брежнев и комендант его дачи Олег Сторонов. (На фото слева в центре.) Фото: Личный архив

Когда бросил курить, просил, чтоб при нем дымили

- Курил же тогда Леонид Ильич?

- Вообще да, он много курил. А в последнее время, когда ему запретили врачи, он просил нас подымить. Я не курил, но по его просьбе начал.

- А какие сигареты?

- «Новость» в жестких пачках. Иногда даже в спорткомплексе, где он сидит на хоккее, по радио объявляют: «У нас курить нельзя». Он оборачивается и говорит прикрепленному: слышь, Володя, нельзя курить-то. Но ты покури, подыши на меня сзади, чтобы никто не видел. Даже в бассейне, когда плавал, подплывет к бордюру и говорит: ребята, закурите. И вот на него мы втроем дым пускаем. Как только он умер, я бросил это дело. И меня до сих пор не тянет.

С Брежневым в домино. Слева от Леонида Ильича - его супруга Виктория Петровна. Напротив - комендант дачи Олег Сторонов Фото: Личный архив

А внуки хотели француза откопать

- У Леонида Ильича дети, внуки были.

- Сын Юрий и дочь Галина. Андрей, Леня – это внуки. Остался один Леня. (Андрей Юрьевич Брежнев скончался в 2018 году в возрасте 57 лет. – А.Г.). Витуся была – Галина дочка.

- А Галина Леонидовна на даче часто бывала?

- Они приезжали с Чурбановым (муж Галины Брежневой, зам. министра внутренних дел. – А.Г.) с субботы на воскресенье. Приезжал и сын Юрий Леонидович с супругой.

- А внуки были постоянно?

- Нет, тоже – по выходным. В семье было так заведено. Леонид Ильич приезжал с работы поздно, и общения с детьми и внуками не было.

- А кто из внуков был самый хулиганистый?

- Даже трудно сказать. У нас был один случай на даче Заречье-4. Там была деревня Троекуровская. Говорили, что здесь в 1812 году останавливался Наполеон. Там были конюшни, лазарет. И очень много французов, которые участвовали в походе на Москву, умирали. И здесь их захоронили. Андрей и Леня решили раскопать одну из могил. И об этом узнал Леонид Ильич. И он так их отругал, что они потом все забыли. Извинялись.

- А как он ругал их? Матом?

- Не слышал я такого.

- К вам он как обращался?

- Олег, или иногда по имени-отчеству. А мне тогда было 32 года. Ему - уже 69. По возрасту я ему в дети годился.

- И вы уже были подполковник?

- Нет, подполковника я получил в 34.

Леонид Брежнев и комендант его дачи Олег Сторонов Фото: Личный архив

Спас жизнь коменданта дачи

- Сейчас многие говорят, что в брежневские времена хорошо жилось.

- Не то что сейчас. Раньше все друг друга звали «товарищ», «дорогой товарищ». Сейчас только: «эй, гражданин».

- Я в это время жил в провинции. Там нелегко было. Очереди, дефицит.

- Зато спокойно жили.

- Вы тоскуете по брежневскому времени?

- В 1981 году, когда со мной случилась неприятная ситуация, общем, инсульт, Леонид Ильич оказал мне большие услуги. Вызвал Чазова (знаменитый кардиолог, академик. – А.Г.), сказал, чтобы меня положили в ЦКБ (Центральная клиническая больница. – А.Г.). Чтобы приняли максимум усилий. И после, когда я выписался, меня должны были комиссовать, а он позвонил Андропову и попросил, чтобы меня оставили.

- И кем вы остались?

- Тем же – комендантом дачи. И я дожил до сегодняшнего дня благодаря Леониду Ильичу (Олегу Александровичу исполнилось уже 80 лет. – А.Г.). Я помню об этом.

Памятную доску пробивали 13 лет

- Да, 13 лет пробивал я памятную доску о Леониде Ильиче на дом, в котором он жил в Москве, на Кутузовском проспекте. Доска была снята Гавриилом Поповым (мэром столицы в 1991-92 гг. – А.Г.).

- Вы один занимались этим вопросом?

- С Мусаэляном (личный фотограф Брежнева. – А.Г.). Я почти все пороги обивал. Встречался и с Лукьяновым (председателем Верховного совета СССР. – А.Г.), писал письма и Лужкову, и Кобзону, и министру культуры. Лужков мне ответил: доска снята, разбита, а на ее восстановление в казне денег нет.

Кстати, у этой памятной доски была полочка, куда цветы люди возлагали. Я почти каждое утро на полочку клал цветы по просьбе Виктории Петровны (супруги Брежнева. – А.Г.). Доску убрали – а полочка осталась. Мне рассказывали, что, проезжая мимо, Горбачев увидел цветы на этой полочке и приказал ее тоже убрать.

Я тогда клал цветы на асфальт. И только когда мэром стал Собянин, решили – доску восстановить.

Я стоял на коленях и делал ему искусственное дыхание

- Леонид Ильич умер ведь на даче?

- Да. Я как раз 10 ноября 1982 года встретил его из Завидова, поужинали, посмотрели хронику…

- Что за хроника?

- Документальная, ну, в кинотеатрах обычно такой киножурнал показывали (перед художественным фильмом. – А.Г.).

- Вы вдвоем были?

- Нет. Сидели родственники, внуки. Сидел прикрепленный начальник охраны Рябенко и еще один прикрепленный - Медведев.

- Прикрепленный – это вроде помощника?

- Да. Было три прикрепленных, которые работали сутки через трое.

- Так, посмотрели хронику.

- Потом начался художественный фильм, он его не стал смотреть. Говорит: это для молодежи, пойду спать. Вы меня утром разбудите.

- А на ужине вы с ним были?

- Нет, они с Викторией Петровной чай попили… И он пошел спать спокойно, никаких симптомов не было, чтобы как-то мы насторожились. Утром мы пришли в спальню… Не только я, но и прикрепленный, который сдавал дежурство, и заступавший.

- Во сколько?

- Полдевятого. И хозяйки уже не было в спальне… К ней приезжала по утрам медсестра, делала уколы и она вставала раньше Леонида Ильича. Пришли, начали его будить и видим, что никаких эмоций нет с его стороны. Мы начали его тормошить. Прикрепленный говорит - по-моему, он умер. Ну, попробовали искусственное дыхание делать.

- На кровати или на полу?

- На кровати сначала.

- Как он был одет? В пижаме?

- Ну, обычно у него белая майка была такая, с короткими рукавами, и… спальные брюки типа пижамных.

- А что, врача не было постоянного, чтобы жил на даче?

- Не было. Он не то что бы не доверял, но недолюбливал врачей. Говорил - я здоровый, зачем мне эти лишние хлопоты? Значит, делали мы ему искусственное дыхание, а кровать была очень мягкая и мы решили его опустить на ковер. И продолжали до тех пор, пока не приехала Скорая из Минздрава.

- Быстро она приехала?

- Да, минут через 15. Андропов приехал, Устинов, Громыко. И Чазов.

- Пытались врачи его реанимировать?

- Раза три пытались.

- А вы рядом были?

- На коленях стоял около него.

- Признаков жизни никаких?

- Никаких, да. Смотрели по монитору - сначала забегала стрелка, потом опять прямая линия. Еще раз. Еще. Ставили шокеры… мы их называли утюгами. Потом Чазов говорит - давайте прямой укол в сердце. Сделали - сердце застучало-застучало, потом опять прямая. Он говорит - ну, все, мы бессильны. Андропов и Чазов вниз спустились. Виктория Петровна сидела в столовой, ну и сообщили ей, что так и так… трагедия, Леонид Ильич умер.

Олег Сторонов и Александр Гамов Фото: Александр ГАМОВ

Андропов забрал портфель Леонида Ильича

- Устинов еще обратился к Андропову - ну, ты второе лицо сейчас в партии… бери права в свои руки.

- Это прямо при вас было?

- Да, да.

- А Брежнев здесь лежал?

- Да, он на ковре лежал, на полу...

- Что Андропов сказал?

- Ничего. Взял портфель, там около тумбочки стоял.

- Чей?

- Леонида Ильича. Ну, что там у него было, нам неизвестно, мы не очень любопытны в этом отношении. И уехал. Потом уехал Громыко. И последним Устинов, уже когда приехал катафалк и Леонида Ильича вынесли на улицу, простился с ним. Ну что, говорит, всех нас это ждет, не вечные. И все. Уехал.

Роковая медсестра

- А вы, как комендант дачи, где Брежнев постоянно жил, могли настоять, чтобы там врач был?

- Лечащий врач каждое утро приезжал. Михаил Никитич (Косарев), он измерял давление, пульс проверял. Но Леонид Ильич не очень по-доброму к нему относился. Чазов часто предлагал Леониду Ильичу лечь в больницу, но он говорил - я не чувствую себя тяжелобольным и отказывался. У него медсестра была - Чазов приставил - довольно амбициозная. Она использовала его в своих корыстных целях.

- То есть?

- Ну, она пичкала его таблетками для сна, он плохо спал и каждый день жаловался, что не высыпается, что это тяжело для работы. И она его пичкала. Он засыпал, а она по его поручению высказывала товарищам в руководстве свои просьбы.

- А какие просьбы?

- Из своего мужа капитана сделала генерала-майора. Дочку пристроила в институт престижный. Ну и многое другое.

- А как ее звали?

- Коровякова…

- Ходили слухи, что он в нее влюблен был?

- Ну, как влюблен? Я не могу сказать, у меня своя служба была, я выполнял поручения его, членов семьи, Виктории Петровны. Я не лез в их жизнь семейную.

- А Виктория Петровна как?

- Трудно вам объяснить ее эмоции... но пришли к выводу, что от нее надо избавляться - от медсестры.

- Кто пришел к выводу?

- И Чазов, и начальник охраны, и Андропов...

- А Леонид Ильич что сказал?

- Он сопротивлялся. Но его убедили. Сказали, что в командировку ее отправляют.

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