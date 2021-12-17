В Северной Корее запретили смеяться из-за 10-летней годовщины смерти Ким Чен Ира

Северная Корея остается одной из самых закрытых стран на планете Фото: REUTERS

10 лет назад умер лидер Северной Кореи Ким Чен Ир. Тогда весь мир отводил 27-летнему наследнику несколько лет на сохранение отцовского режима и неминуемое фиаско. Однако прошло уже десятилетие, а Ким Чен Ын укрепил за собой власть: разобрался с ближайшими родственниками (дядей и сводным братом), объявил о достижении поставленных целей в ядерной программе, провел ряд ракетных испытаний, нарастил торговлю с Китаем и продвинулся на дипломатическом поприще, несколько раз встретившись с президентом США Дональдом Трампом.

Но несмотря на это, Северная Корея остается одной из самых закрытых стран на планете. О том, что происходит за ее границами, подчас не знают даже ее ближайшие соседи. Однако иногда новости все-таки просачиваются. Так, в канун 10-летней годовщины смерти Ким Чен Ира (17 декабря) в стране объявили 10-дневный траур, который будет сопровождаться рядом жестких ограничений. Об этом рассказал житель приграничного северокорейского города Синыйджу, передает Fox News со ссылкой на Radio Free Asia.

По словам жителя КНДР, в течение 10 дней в стране запрещено смеяться и всячески выражать радость публично. Кроме того, гражданам запретили употреблять алкоголь и развлекаться. А 17 декабря под запрет попала даже покупка продуктов. За нарушение этих правил может последовать серьезное наказание.

- В прошлом многих людей, которые были пойманы в пьяном виде или алкогольном опьянении во время траура, арестовывали и рассматривали как идеологических преступников, - рассказывает житель КНДР. - Чаще всего их увозили и больше из никто никогда не видел.

Также под запрет попало проведение похоронных обрядов и поминальные службы. Будет караться празднование в период траура дней рождений.

Власти заранее приступили к подготовке населения к соответствующему настроению. А в дни траура СМИ будут транслировать портрет Ким Чен Ира, его фотографии, пройдет концерт в его память, а также будет открыта выставка цветов Кимджонгилия, названных в честь северокорейского вождя.