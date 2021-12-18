Эксперт Роспотребнадзора назвал места, где выше всего риск подхватить «омикрон» перед новогодними праздниками

Hа втором месте по нарастанию заражений новым штаммом сейчас Великобритания. В Лондоне на его долю приходится уже почти 70% случаев коронавируса Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе предупредила о скором росте числа госпитализаций из-за стремительного распространения омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы прироста заболеваемости, вызванной новым вариантом коронавируса, пугающими. А в Великобритании на днях спрогнозировали, что уже к концу декабря в одном только Соединенном Королевстве количество заражений мутантом достигнет миллиона человек. Что же будет в России, исходя из последних данных? Об этом мы спросили одного из ведущих экспертов по коронавирусной инфекции. Гостем программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» стал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«СНАЧАЛА ВИРУС ЗАХВАТИТ НАШИ СТОЛИЦЫ»

- Александр Васильевич, после ЮАР, где был впервые идентифицирован «омикрон», на втором месте по нарастанию заражений новым штаммом сейчас Великобритания. В Лондоне на его долю приходится уже почти 70% случаев коронавируса. В России пока официально зарегистрировано всего 25 случаев, но с учетом скорости распространения - когда, на ваш взгляд, мы достигнем таких показателей, как в Англии?

- Нужно учитывать разную динамику эпидпроцесса [в разных странах]. В Великобритании мы наблюдали прирост, который отличался день ото дня на 10-15-20%. На основании этого было спрогнозировано, что, скажем, в Лондоне к концу нынешней недели «Омикрон» станет доминирующим возбудителем COVID-19.

На территории Российской Федерации скученность населения иная. Поэтому традиционно в эпидпроцесс включаются вначале два мегаполиса, две наших столицы. Потом - города-миллионники.

Обычно от столиц идет отставание в среднем на две недели. Так показало развитие событий при распространении предыдущих штаммов коронавируса - будь то «альфа», «дельта» или британский вариант.

«САМОЕ ОПАСНОЕ МЕСТО - У КАССЫ»

Насколько быстро «омикрон» захватит территорию России, будет во многом определяться поведением наших граждан, пояснил эксперт. И назвал места, где в ближайшее время будет выше всего риск подхватить новый, пока еще недостаточно изученный и потому пугающий вариант коронавируса.

- Если мы все устремимся за новогодними покупками в супермаркеты, в закрытые помещения торговых центров с большим скоплением людей, то вероятность заражения и очень быстрого распространения «омикрона» многократно возрастет, - предупредил Александр Горелов. - Уже доказанный факт, что этот вариант обладает большей способностью передаваться между людьми, более высокой скоростью развития инфекционного процесса.

При этом нужно помнить, что больше всего окружающих инфицированный человек заражает за день-два до появления симптомов, когда концентрация выделения вируса максимальна. Он выделяется не только при кашле, чихании, но и при обычном разговоре (то есть когда человек может выглядеть вообще абсолютно здоровым. - Ред.).

Несмотря на нестойкость вируса - он живет вне организма не более 3 часов - при большом скоплении людей, даже если торговые организации строго выполняют санитарные нормы, избежать встречи с возбудителем ковида крайне сложно, подчеркнул профессор Горелов. «Это может произойти, скажем, на кассе, где традиционно много покупателей. А в предновогоднем ажиотаже очереди еще вырастут», - отметил эксперт.

- Поэтому, бесспорно, рано или поздно эпидпорог по «омикрону» в нашей стране будет превышен. В настоящий же момент 93-97% случаев коронавируса в РФ приходятся на долю «Дельта», - рассказал Александр Горелов.