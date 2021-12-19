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Общество19 декабря 2021 4:01

Нам бы эти «двойки» взять и отменить! Школьными отметками недовольны родители, дети, учителя

Что не так с нашей системой оценок и можно ли ее как-то исправить
Александра ЛУКЬЯНОВА
Александра ЛУКЬЯНОВА
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Для чего вообще нужна отметка? Мотивирует ли она ученика на достижение новых результатов или, наоборот, демотивирует

Для чего вообще нужна отметка? Мотивирует ли она ученика на достижение новых результатов или, наоборот, демотивирует

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На носу конец четверти и полугодия. В журналах учителя выведут колонки итоговых отметок. Получил пятерки-четверки – фух, пронесло. Жди Деда Мороза с чистой совестью. А если что похуже - праздники не задались. Такая силища в этих циферках скрыта, что могут испортить настроение всей семье, омрачить Новый год и каникулы, потому что думать придется только о том, как исправиться, подтянуться, не опозориться. Это нормально?

ЧУДИЩЕ О ПЯТИ ГОЛОВАХ

Недавно интернет-портал «Мел» опубликовал крик души учительницы: «Я ненавижу оценки, потому что они приносят боль, ссоры и слезы тем, кто мне небезразличен». Увы, похожие чувства испытывают и ученики, и родители.

Фактически в наших школах используют не пятибалльную шкалу, а трехбалльную, и у педагога очень мало градаций, чтобы оценить разный уровень знаний учеников. Единицу давно как отметку не используют. Двойки в четвертях - крайне редко. Ведь это значит, что учитель плохо работает. Остаются три, четыре и пять. С отличниками более-менее понятно. Но значительная часть класса довольствуются тройками и четверками, и часто одна и та же оценка обозначает разное. Три получает и тот, у кого почти два, и четверочник, который забыл пару слов в стихотворении.

Активные папы и мамы борются за успеваемость. Чуть что, приходят к учителю с возмущением «Вы придираетесь к ребенку!»

У школьников свои обиды. «Поймите, я не могу завышать оценку детям, чтобы поощрить их, - откровенничает «классная мама» третьеклашек. - Потому что тут же другие ребята предъявляют претензии: «Почему Пете четыре поставили, а у меня столько же верных ответов, мне три?»

Чтобы избежать обвинений в несправедливости, оценивание попробовали формализовать: прописали, за что ставят пятерку, за какое количество ошибок - тройку, сколько помарок допустимо на четверку. В итоге двоечник, который сегодня сделал 24 ошибки в диктанте, а через две недели упорной работы только 7, все равно получит двойку. Наравне с тем, кто вообще не напрягался. Хотя прогресс для него огромный! Конечно, у детей опускаются руки.

Вот еще показательные реплики педагогов из профессионального обсуждения:

«Для чего вообще нужна отметка? Мотивирует ли она ученика на достижение новых результатов или, наоборот, демотивирует, воспитывая «синдром неудачника» или «синдром равнодушия»?»

«Самое ужасное в нашей системе оценивания то, что арабские цифры превращаются в качества ребенка: 3 значит тупой или лентяй, 4 – не стараешься, хотя можешь лучше, 5 – молодец. Не должна быть оценка показателем умственных способностей!»

Надо признать, что и у нас, родителей, не очень здоровое отношение к отметкам. В подкорке сидит: если мой Петя не отличник, то я – неуспешная мама. А если ребенок принес тройку, надо устроить скандал, Петю лишить поездки в аквапарк и нанять репетитора - чтоб не меньше четверки в следующей четверти!

Коль такое неприятие оценок по всем фронтам, может, пора с ними что-то делать?

«НЕ В БАЛЛАХ ДЕЛО»

- Проблема не в том, сколько баллов, а в том, что все сводится к контролю правильности выполнения самостоятельных или контрольных заданий, а ошибки рассматривают как отклонение от эталона, - заступился за отметки Евгений Исаев, доктор психологических наук, профессор кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ. - Происходит подмена истинной - развивающей - функции оценивания.

- А как должно быть на деле?

- Учитель проводит содержательный анализ выполненной работы, объясняет ученику, что он сделал неправильно и как это исправить. Это индивидуальная работа, ведь причины ошибок могут быть разные – вплоть до недостаточной сформированности мыслительных операций у ребенка или переживаний из-за проблем дома.

Своим ученикам всегда говорю: есть две оценки – усвоил и не усвоил. Усвоил – идем дальше, нет – возвращаемся. Если перевести мой посыл в пятибалльную систему, то каждый ученик должен усвоить материал на “хорошо” и “отлично”. Ситуаций, когда три пишем, два в уме вообще не должно быть. Не может учитель закрывать глаза на неуспеваемость детей ради выполнения программы и прочих административных требований.

- Но программу все-таки надо выполнять! Можно ли индивидуально работать, если у тебя за партами 40 человек, и полторы ставки в двух сменах? К тому же у всех в классе четыре и пять - не верится, что такое возможно!

- В сознании и педагогов, и родителей склеиваются два понятия – оценка и отметка. Это разное. Отметка – это баллы, формальное обозначение уровня усвоения темы. Балл может носить субъективный характер и не иметь отношения к собственно учебе. Известно, что учителя снижают баллы за небрежность: например, неправильно отступил абзац. Если педагог просто констатирует: ты не справился, вот дополнительное задание - это не вскрывает причину трудностей в обучении. Ученик опять будет выполнять работу, не осознавая. Может, конечно, до него дойдет на сотый раз, но не факт.

- А если реанимировать двойки и единицы, сняв клеймо позорных оценок? Ведь изначально, когда вводили пятибалльную шкалу, у оценок были словесные определения, не обидные: 1 - слабые успехи, 2 - посредственные, 3 - достаточные, 4 - хорошие, 5 – отличные.

- То, что отказались от единиц и двоек, правильно. Единица – издевательство, кнут, очень жесткий. Не надо стегать никого, даже животных. У психолога Леонтьева есть описание, как он ехал на телеге, и лошадь стала на подъеме в гору. Тогда извозчик взял ее под уздцы, и она пошла. Стегать в таких случаях нельзя. Надо поднять голову лошади – смотри, вон вершина, и взять под уздцы. Наказание никогда не воспитывает и не повышает результат. Только поощрение и другие позитивные действия. А названия оценок - это уступка, ничего не меняющая. Поставили один балл, а вопрос «почему?» остается. С детьми надо разговаривать,

НА ЧТО ЗАМЕНИТЬ «НЕУДЫ»

- А, может, вообще отказаться от отметок?

- Но ведь надо контролировать образовательные результаты! Хотя в первых классах уже не выставляют ни двойки, ни пятерки, чтобы у детей не формировалась установка на то, что школа – это только ради отметок. Ребенок должен учиться ради знаний и своего развития. Хотя дети, особенно в младшей школе, гоняются за отметками, хвастаются пятерками, а не тем, что на уроке было интересно или узнал что-то новое.

- А вот в Финляндии несколько лет назад отказались от метода выставлять отметки детям до 12 лет. Ученики не сдают ни экзаменов, ни тестов, и их образование считается одним из лучших в мире. У нас такое возможно?

- Идею впервые сформулировал советский психолог и педагог Лев Выготский: обучение должно вести за собой развитие, оценивание – показывать динамику ребенка. В финских школах отметок не ставят, но детей оценивают и большое внимание уделяют индивидуальной работе над трудностями, ошибками. Если идти в этом направлении, то отметки можно заменить тестами развития и оценивать усвоение темы баллами. А по результатам теста давать заключение о качестве образования. Но это очень сложная задача.

ВОПРОС РЕБРОМ...

Как родителям реагировать на оценки?

- Двойка должна быть красным сигналом для родителя, - напутствует эксперт. - Важно сразу разобраться, в чем проблема. В ребенке? В учителе? Моей внучке как-то поставили единицу. Дочка пошла разбираться. Учитель извинилась: мол, был эмоциональный срыв, выместила на ребенке. К пятеркам тоже стоит относиться осторожно, чтобы учеба не превратилась в погоню за хорошими отметками. В Москве провели исследование, оказалось, что большинство отличников после начальной школы проваливаются, лишь единицы удерживают планку. В младших классах нередко ставят пятерки за послушание, аккуратность, а в пятом классе новые учителя, предметы и никаких поблажек.

...И НА ЗАСЫПКУ

Стоит ли поощрять карманными деньгами за успехи в учебе?

- Отношусь к этой идее категорически отрицательно, - говорит психолог Екатерина Мурашова. - Это может поначалу работать совсем чуть-чуть, а потом перестает, и минусы всегда перевешивают небольшой плюс. А главный минус в том, что ребенку дают сигнал: внутри семьи возможны товарно-денежные отношения.

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