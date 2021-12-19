Нам бы эти «двойки» взять и отменить! Школьными отметками недовольны родители, дети, учителя

Для чего вообще нужна отметка? Мотивирует ли она ученика на достижение новых результатов или, наоборот, демотивирует Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На носу конец четверти и полугодия. В журналах учителя выведут колонки итоговых отметок. Получил пятерки-четверки – фух, пронесло. Жди Деда Мороза с чистой совестью. А если что похуже - праздники не задались. Такая силища в этих циферках скрыта, что могут испортить настроение всей семье, омрачить Новый год и каникулы, потому что думать придется только о том, как исправиться, подтянуться, не опозориться. Это нормально?

ЧУДИЩЕ О ПЯТИ ГОЛОВАХ

Недавно интернет-портал «Мел» опубликовал крик души учительницы: «Я ненавижу оценки, потому что они приносят боль, ссоры и слезы тем, кто мне небезразличен». Увы, похожие чувства испытывают и ученики, и родители.

Фактически в наших школах используют не пятибалльную шкалу, а трехбалльную, и у педагога очень мало градаций, чтобы оценить разный уровень знаний учеников. Единицу давно как отметку не используют. Двойки в четвертях - крайне редко. Ведь это значит, что учитель плохо работает. Остаются три, четыре и пять. С отличниками более-менее понятно. Но значительная часть класса довольствуются тройками и четверками, и часто одна и та же оценка обозначает разное. Три получает и тот, у кого почти два, и четверочник, который забыл пару слов в стихотворении.

Активные папы и мамы борются за успеваемость. Чуть что, приходят к учителю с возмущением «Вы придираетесь к ребенку!»

У школьников свои обиды. «Поймите, я не могу завышать оценку детям, чтобы поощрить их, - откровенничает «классная мама» третьеклашек. - Потому что тут же другие ребята предъявляют претензии: «Почему Пете четыре поставили, а у меня столько же верных ответов, мне три?»

Чтобы избежать обвинений в несправедливости, оценивание попробовали формализовать: прописали, за что ставят пятерку, за какое количество ошибок - тройку, сколько помарок допустимо на четверку. В итоге двоечник, который сегодня сделал 24 ошибки в диктанте, а через две недели упорной работы только 7, все равно получит двойку. Наравне с тем, кто вообще не напрягался. Хотя прогресс для него огромный! Конечно, у детей опускаются руки.

Вот еще показательные реплики педагогов из профессионального обсуждения:

«Для чего вообще нужна отметка? Мотивирует ли она ученика на достижение новых результатов или, наоборот, демотивирует, воспитывая «синдром неудачника» или «синдром равнодушия»?»

«Самое ужасное в нашей системе оценивания то, что арабские цифры превращаются в качества ребенка: 3 значит тупой или лентяй, 4 – не стараешься, хотя можешь лучше, 5 – молодец. Не должна быть оценка показателем умственных способностей!»

Надо признать, что и у нас, родителей, не очень здоровое отношение к отметкам. В подкорке сидит: если мой Петя не отличник, то я – неуспешная мама. А если ребенок принес тройку, надо устроить скандал, Петю лишить поездки в аквапарк и нанять репетитора - чтоб не меньше четверки в следующей четверти!

Коль такое неприятие оценок по всем фронтам, может, пора с ними что-то делать?

«НЕ В БАЛЛАХ ДЕЛО»

- Проблема не в том, сколько баллов, а в том, что все сводится к контролю правильности выполнения самостоятельных или контрольных заданий, а ошибки рассматривают как отклонение от эталона, - заступился за отметки Евгений Исаев, доктор психологических наук, профессор кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ. - Происходит подмена истинной - развивающей - функции оценивания.

- А как должно быть на деле?

- Учитель проводит содержательный анализ выполненной работы, объясняет ученику, что он сделал неправильно и как это исправить. Это индивидуальная работа, ведь причины ошибок могут быть разные – вплоть до недостаточной сформированности мыслительных операций у ребенка или переживаний из-за проблем дома.

Своим ученикам всегда говорю: есть две оценки – усвоил и не усвоил. Усвоил – идем дальше, нет – возвращаемся. Если перевести мой посыл в пятибалльную систему, то каждый ученик должен усвоить материал на “хорошо” и “отлично”. Ситуаций, когда три пишем, два в уме вообще не должно быть. Не может учитель закрывать глаза на неуспеваемость детей ради выполнения программы и прочих административных требований.

- Но программу все-таки надо выполнять! Можно ли индивидуально работать, если у тебя за партами 40 человек, и полторы ставки в двух сменах? К тому же у всех в классе четыре и пять - не верится, что такое возможно!

- В сознании и педагогов, и родителей склеиваются два понятия – оценка и отметка. Это разное. Отметка – это баллы, формальное обозначение уровня усвоения темы. Балл может носить субъективный характер и не иметь отношения к собственно учебе. Известно, что учителя снижают баллы за небрежность: например, неправильно отступил абзац. Если педагог просто констатирует: ты не справился, вот дополнительное задание - это не вскрывает причину трудностей в обучении. Ученик опять будет выполнять работу, не осознавая. Может, конечно, до него дойдет на сотый раз, но не факт.

- А если реанимировать двойки и единицы, сняв клеймо позорных оценок? Ведь изначально, когда вводили пятибалльную шкалу, у оценок были словесные определения, не обидные: 1 - слабые успехи, 2 - посредственные, 3 - достаточные, 4 - хорошие, 5 – отличные.

- То, что отказались от единиц и двоек, правильно. Единица – издевательство, кнут, очень жесткий. Не надо стегать никого, даже животных. У психолога Леонтьева есть описание, как он ехал на телеге, и лошадь стала на подъеме в гору. Тогда извозчик взял ее под уздцы, и она пошла. Стегать в таких случаях нельзя. Надо поднять голову лошади – смотри, вон вершина, и взять под уздцы. Наказание никогда не воспитывает и не повышает результат. Только поощрение и другие позитивные действия. А названия оценок - это уступка, ничего не меняющая. Поставили один балл, а вопрос «почему?» остается. С детьми надо разговаривать,

НА ЧТО ЗАМЕНИТЬ «НЕУДЫ»

- А, может, вообще отказаться от отметок?

- Но ведь надо контролировать образовательные результаты! Хотя в первых классах уже не выставляют ни двойки, ни пятерки, чтобы у детей не формировалась установка на то, что школа – это только ради отметок. Ребенок должен учиться ради знаний и своего развития. Хотя дети, особенно в младшей школе, гоняются за отметками, хвастаются пятерками, а не тем, что на уроке было интересно или узнал что-то новое.

- А вот в Финляндии несколько лет назад отказались от метода выставлять отметки детям до 12 лет. Ученики не сдают ни экзаменов, ни тестов, и их образование считается одним из лучших в мире. У нас такое возможно?

- Идею впервые сформулировал советский психолог и педагог Лев Выготский: обучение должно вести за собой развитие, оценивание – показывать динамику ребенка. В финских школах отметок не ставят, но детей оценивают и большое внимание уделяют индивидуальной работе над трудностями, ошибками. Если идти в этом направлении, то отметки можно заменить тестами развития и оценивать усвоение темы баллами. А по результатам теста давать заключение о качестве образования. Но это очень сложная задача.

ВОПРОС РЕБРОМ...

Как родителям реагировать на оценки?

- Двойка должна быть красным сигналом для родителя, - напутствует эксперт. - Важно сразу разобраться, в чем проблема. В ребенке? В учителе? Моей внучке как-то поставили единицу. Дочка пошла разбираться. Учитель извинилась: мол, был эмоциональный срыв, выместила на ребенке. К пятеркам тоже стоит относиться осторожно, чтобы учеба не превратилась в погоню за хорошими отметками. В Москве провели исследование, оказалось, что большинство отличников после начальной школы проваливаются, лишь единицы удерживают планку. В младших классах нередко ставят пятерки за послушание, аккуратность, а в пятом классе новые учителя, предметы и никаких поблажек.

...И НА ЗАСЫПКУ

Стоит ли поощрять карманными деньгами за успехи в учебе?

- Отношусь к этой идее категорически отрицательно, - говорит психолог Екатерина Мурашова. - Это может поначалу работать совсем чуть-чуть, а потом перестает, и минусы всегда перевешивают небольшой плюс. А главный минус в том, что ребенку дают сигнал: внутри семьи возможны товарно-денежные отношения.

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