Оказалось, что мнение опрошенных разделилось почти поровну Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Популяризатор науки Ася Казанцева заявила, что школьные занятия должны начинаться не раньше 10 утра, и тогда дети станут учиться лучше. Ведь не выспавшийся человек не может усваивать новые знания. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, как к такой возможности относятся родители.

Мы задали вопрос «Вы бы хотели, чтобы занятия в школах и вузах перенесли на более позднее время?» и узнали, как россияне относятся к идее изменить график учебы для школьников и студентов.

Оказалось, что мнение опрошенных разделилось почти поровну. 43% россиян признались, что готовы одобрить такое нововведение. Так, 19% опрошенных заявили, что будут только рады, если у детей появится возможность высыпаться. А еще 24% добавили, что поддержат любую инициативу, которая будет полезна детям.

«Мой ребенок раньше ходил на занятия в первую смену, к 8:30. Так как школа далеко, то подъем был в 6:30. Был всегда злой, не в настроении, раздраженный. В этом году вторая смена, с 13:15. Отлично ходит, никаких проблем, настроение в полном порядке. Считаю, что занятия и должны начинаться не раньше 10:00, а то и позже», - говорит одна из участниц опроса.

«Согласен! Вовсе необязательно издеваться над собой и своими детьми», - говорит другой.

Однако вторая половина респондентов выступила против каких-либо перемен. 22% проголосовавших уверены, что чем раньше человек встает, тем больше он успевает.

«Именно в первой половине дня организм человека имеет наибольшую работоспособность. Как умственную, так и физическую. Да и для здоровья человека очень полезно просыпаться в 5-6 часов утра», - отмечает одна из опрошенных.

43% россиян выступили за перенос школьных уроков на более позднее время

«Кроме школы у многих детей после уроков другие занятия (секции, кружки, спортивные, музыкальные школы, репетиторы)», - напоминает другая.

Еще 35% добавили, что высыпаться можно и в нынешних условиях, правда, ложиться для этого нужно пораньше.

«Я сама в детстве спать ложилась в 9 вечера, так и сына приучила. Выработалась привычка, и в 9 вечера спать уже хотелось без всяких напоминаний», - говорит участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,7 тысячи человек.