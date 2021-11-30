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30 ноября 2021 14:40

43% россиян выступили за перенос школьных уроков на более позднее время

Опрошенные уверены, что важно давать детям возможность высыпаться
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Оказалось, что мнение опрошенных разделилось почти поровну

Оказалось, что мнение опрошенных разделилось почти поровну

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Популяризатор науки Ася Казанцева заявила, что школьные занятия должны начинаться не раньше 10 утра, и тогда дети станут учиться лучше. Ведь не выспавшийся человек не может усваивать новые знания. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, как к такой возможности относятся родители.

Мы задали вопрос «Вы бы хотели, чтобы занятия в школах и вузах перенесли на более позднее время?» и узнали, как россияне относятся к идее изменить график учебы для школьников и студентов.

Оказалось, что мнение опрошенных разделилось почти поровну. 43% россиян признались, что готовы одобрить такое нововведение. Так, 19% опрошенных заявили, что будут только рады, если у детей появится возможность высыпаться. А еще 24% добавили, что поддержат любую инициативу, которая будет полезна детям.

«Мой ребенок раньше ходил на занятия в первую смену, к 8:30. Так как школа далеко, то подъем был в 6:30. Был всегда злой, не в настроении, раздраженный. В этом году вторая смена, с 13:15. Отлично ходит, никаких проблем, настроение в полном порядке. Считаю, что занятия и должны начинаться не раньше 10:00, а то и позже», - говорит одна из участниц опроса.

«Согласен! Вовсе необязательно издеваться над собой и своими детьми», - говорит другой.

Однако вторая половина респондентов выступила против каких-либо перемен. 22% проголосовавших уверены, что чем раньше человек встает, тем больше он успевает.

«Именно в первой половине дня организм человека имеет наибольшую работоспособность. Как умственную, так и физическую. Да и для здоровья человека очень полезно просыпаться в 5-6 часов утра», - отмечает одна из опрошенных.

43% россиян выступили за перенос школьных уроков на более позднее время

43% россиян выступили за перенос школьных уроков на более позднее время

«Кроме школы у многих детей после уроков другие занятия (секции, кружки, спортивные, музыкальные школы, репетиторы)», - напоминает другая.

Еще 35% добавили, что высыпаться можно и в нынешних условиях, правда, ложиться для этого нужно пораньше.

«Я сама в детстве спать ложилась в 9 вечера, так и сына приучила. Выработалась привычка, и в 9 вечера спать уже хотелось без всяких напоминаний», - говорит участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,7 тысячи человек.

ОбразованиеОбразование: Родительское собрание