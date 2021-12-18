Эксперт объяснил, зачем раз в год ходить к врачу, если ты не болен

Согласно рекомендациям Минздрава нам всем необходимо проходить диспансеризацию раз в три года. А тем, кто старше 40 лет, профилактические осмотры необходимы каждый год Фото: Мария ЛЕНЦ

Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. И ковид нас всех в этом убеждает уже не первый год. Хотя врачи говорят об этом уже не одну сотню, а то и тысячу лет. Медики рекомендуют чутко прислушиваться к своему организму, регулярно проходить профилактические осмотры, а при появлении тревожных симптомов не медлить с визитом в поликлинику.

Страховые компании, работающие в рамках полиса ОМС, напоминают своим клиентам, что согласно рекомендациям Минздрава нам всем необходимо проходить диспансеризацию раз в три года. А тем, кто старше 40 лет, профилактические осмотры необходимы каждый год.

Но при этом одни пациенты все время оттягивают визит к врачу, и неохотно идут на прием, когда болезнь уже приняла запущенную форму, а другие готовы посещать специалиста ежедневно. Как соблюсти разумный баланс и предотвратить риски, обсудили с врачом-неврологом, реабилитологом «Клиники инновационных технологий» Алексеем Руденко.

С чего начать

Как показывает опыт, здоровье человека в большей мере зависит от его отношения к своему организму. Ключевую роль здесь играют здоровый образ жизни и своевременная профилактика заболеваний. Профилактика включает в себя целый комплекс мер для предотвращения патологий: это и соблюдение гигиенических норм, и вакцинация, и, конечно, регулярное прохождение профилактических осмотров.

Если речь идет об условно здоровом человеке, у которого нет жалоб на самочувствие, то медицинский осмотр рекомендуется проходить не реже одного раза в год. Он начинается с приема и консультации врача-терапевта. Специалист беседует с пациентом, проводит общий осмотр, оценивает состояние кожных покровов и слизистых, прослушивает легкие, измеряет температуру и давление. В зависимости от собранного анамнеза врач может назначить дополнительное обследование и консультацию узких специалистов. В Москве на базе многих поликлиник работают Центры здоровья, которые специализируются именно на диспансеризации. И осмотр займет там от получаса до часа. Главное, записаться на удобное для вас время.

В ситуации, когда у человека уже есть выраженная патология, частота осмотров определяется лечащим врачом индивидуально.

Какие виды обследований существуют

Сегодня есть два популярных формата профилактических обследований: чекап и диспансеризация.

* Чекап — это комплексное обследование условно здорового человека для общей оценки его состояния. Большинство серьезных патологий на начальной стадии могут никак не проявляться. Долгое время человек считает себя абсолютно здоровым и даже не догадывается об опасности. Чекап позволяет выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить их дальнейшее развитие. Помимо этого, такая форма обследования помогает определить предрасположенность организма к той или иной патологии и оценить возможные риски возникновения заболевания в будущем. Чекап, как правило, включает в себя общий и биохимический анализ крови, рентген лёгких, электрокардиограмму (ЭКГ) и, при необходимости, консультации узких специалистов — кардиолога, невролога. Все обследования обычно проводятся за одно посещение, поэтому чекап очень востребован у людей, которые не располагают временем для частых визитов в поликлинику.

* Диспансеризация — это более широкий комплекс мероприятий, он включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, которые назначаются индивидуально, в зависимости от возраста, пола, места жительства пациента и наличия у него хронических заболеваний. К примеру, в районах с дефицитом йода пациентам в рамках диспансеризации назначается консультация эндокринолога. Диспансеризация проводится раз в 3 года людям в возрасте от 18 до 39 лет, ежегодно — людям в возрасте от 40 лет, а также отдельным группам пациентов: инвалидам, участников ВОВ, жителям блокадного Ленинграда.

В современном мире главное — профилактика

Сегодня каждый из нас очень четко понимает, насколько уязвим организм человека перед различными заболеваниями. Все они, даже банальное казалось бы ОРВИ влияют на качество и продолжительность жизни. Ситуацию усугубляют неблагоприятная экология, постоянный стресс, неправильное питание, нарушение режима «сон-бодрствование» и, конечно, дефицит физической активности. С началом пандемии профилактика стала важнейшим инструментом борьбы с коронавирусом. Учитывая растущее количество факторов риска в современном мире, сложно переоценить значение профилактических мер.

В зависимости от состояния здоровья человека можно выделить три вида профилактики:

1. Первичная направлена на выявление факторов риска у здоровых людей.

Она включает в себя вакцинацию, коррекцию образа жизни, рекомендации по питанию. На данном этапе врачи могут предотвратить возникновение заболеваний и патологических состояний.

2. Вторичная позволяет выявить болезни на начальной стадии.

Благодаря ей возможно остановить их дальнейшее развитие, предупредить обострения, осложнения и переход в хроническую форму. С этой целью проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия, разрабатываются рекомендации для снижения ежедневных нагрузок и стресса.

3. Третичная проводится пациентам с ограниченными физическими возможностями.

Ее основная цель — адаптировать человека к повседневной жизни, включить его в социум и помочь компенсировать утраченные функции. Этот вид профилактики включает в себя не только медицинские процедуры, но также большую психологическую работу с пациентами.