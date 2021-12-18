Авторынок: сегодня дороже, чем вчера, завтра – дороже, чем сегодня

По-прежнему будет дефицит, по-прежнему мы не сможем купить автомобили тех комплектаций, которые хотели и за ту сумму, на которую рассчитывали Фото: Shutterstock

Мы задались вопросом, что делать и чего покупателям ждать в моменте, когда власти не реагируют, производители помалкивают, а цены на машины уже подбираются к стоимости квартир.

Ничего хорошего в ближайшие (минимум!) полгода эксперты нам не обещают. По-прежнему будет дефицит, по-прежнему мы не сможем купить автомобили тех комплектаций, которые хотели и за ту сумму, на которую рассчитывали. Есть ли просвет в конце этого потребительского тоннеля?

Мнение эксперта

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Мы живем в рыночной экономике, и если сегодня реальная цена машины на рынке не миллион, а миллион двести, то и продавать ее будут за 1,2 млн., и все попытки сделать так, чтобы продавать ее за миллион, тщетны. Никого же не смущает, что зимой помидоры и огурцы стоят дороже, чем летом!

В нашей стране существует понятие максимальной цены перепродажи автомобиля, выше которой (по идее) дилер перепродавать не может, то есть она выше, чем рекомендованная розничная цена, но все равно это потолок. В других странах дилер просто откровенно меняет цену – сегодня автомобиль стоит столько, завтра – столько. Наш дилер вынужден к максимальной цене перепродажи прикручивать «опции», страховые услуги, сервисные услуги, чтобы выйти на эту условную цену 1,2 млн. Почему автопроизводитель не хочет привести в чувство дилеров? Да потому что они тесно связаны и зависят друг от друга. Производители не смогут обойтись без дилера, даже если 100% автомобилей будут продавать онлайн, машину все равно кто-то должен забрать с центрального склада, перевести, подготовить, передать покупателю, обеспечить гарантию и т. д. Ни у одного автобренда нет своей сети, а дилеров в свое время заставили вложиться бешенными деньгами в шикарные автосалоны, оборудование и т. д. Ни в одной стране мира нет таких богатых шоу-румов и в таком количестве. Но даже, если производитель уйдет в онлайн, фактически машины начнут покупать перекупы. То есть этим проблему не решить.

Продолжаться это будет до тех пор, пока реальная рыночная цена не остановится. Поэтому либо у покупателя в массовом порядке сдадут нервы, и он перестанет покупать по таким ценам, либо рынок насытится автомобилями, предложение превысит спрос, но пока таких раскладов не видно. Скорее всего дефицит продолжится и в 2022-м, и возможно, в первом полугодии 2023 года. То есть автомобилей больше не станет, их даже может стать меньше, поскольку дефицит полупроводников в ближайшее время тоже никуда не денется. А если еще будут «пандемийные» ограничения, то ситуация еще ухудшится.

В этом году дефицит автомобилей в мировом масштабе около 20 миллионов, и не факт, что в следующем году станет лучше. Поэтому жить будем в ситуации: сегодня дороже, чем вчера, завтра – дороже, чем сегодня. Можно, конечно, порекомендовать людям не брать машины по безумным ценам, но нет гарантии, что через год они снизятся. В Роспотребнадзор насчет автомобилей можно обращаться лишь в том случае, если вы заключили договор купли-продажи, и считаете, что вам навязали услуги. Тогда, может быть, какому-то дилеру попеняют, и он сегодня вам продаст машину по максимальной цене перепродажи, что тоже не факт, а завтра будет все по-прежнему. На ближайшие полгода я, к сожалению, ничем обрадовать покупателей не могу.