Прямой эфир «Голоса» начали с минуты молчания и «Песни о друге». Дети Александра Градского едва сдержали слезы

Александр Розенбаум спел «Песню о друге» — одну из любимых композиций

В юбилейном сезоне проекта «Голос» стартовали прямые эфиры. Впервые в истории проекта с пустым красным креслом. 28 ноября нас покинул Александр Градский — символ проекта, входивший в «золотой состав» шоу. Но проект на этом не завершился. Руководство канала, согласовав решение с производителем формата — голландской компанией Talpa — не стало искать замену наставнику, замены которому нет. Кресло Александра Борисовича пустует. Но в проекте мэтр присутствует незримо.

В юбилейном сезоне проекта «Голос» стартовали прямые эфиры. Впервые в истории проекта с пустым красным креслом

Выпуск начал Дмитрий Нагиев, который впервые снял темные очки и напомнил о том, что невосполнимая потеря ранила сердца. Но при этом Градский навсегда останется с нами. После этого была объявлена минута молчания и Александр Розенбаум спел «Песню о друге» — одну из любимых композиций, которую Александр Борисович посвятил Владимиру Высоцкому. Но которая так точно подходит и ему самому.

Во время исполнения композиции наставники и зал стояли. Из США на прямой эфир прилетела дочь Градского Мария. Сын Даниил находился в студии рядом с ней. Сложно было сдерживать эмоции, было видно, что дочь композитора с трудом сдерживает слезы. Именно они взяли шефство над командой отца. Карину Купер, Татьяну Качурину и Алишера Каримова к полуфиналу готовили Маша и Даниил Градские — им помогали музыкальные редакторы проекта.

Из США на прямой эфир прилетела дочь Градского Мария. Сын Даниил находился в студии рядом с ней

- У нас не осталось выбора, кроме как не остаться помочь команде папы, - объяснила Мария их с братом мотивацию.

После начались выступления: Карина Купер спела хит Hero с третьего альбома Мэрайи Кэри. Алишер Каримов — песню «Необыкновенные глаза», что впервые прозвучала в фильме «Хитрость старого Ашира», снятого Ашхабадской киностудией; Татьяна Качурина — «Нежность» Пахмутовой и Добронравова, не сумев сдержать слезы на словах «Опустела без тебя земля». Понятно, кому она посвятила номер и о ком думала.

Татьяна Качурина не сумела сдержать слезы

Все они признавались, что успели обсудить с любимым наставником детали подготовки по видеосвязи. Еще когда подбирали репертуар для четвертьфинала. В полуфинал вышли Алишер Каримов и Татьяна Качурина. Вместо Александра Борисовича никто не стал распределять проценты голосов за наставника, как велит регламент. Судьбу подопечных Градского решили зрители. Видимо, так будет и дальше.

«Голос», Первый, пятница, 21.30