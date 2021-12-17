«Зарплата в театре 21700 рублей в месяц»: Кристина Асмус пожаловалась на жизнь

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус в Инстаграме рассказала о том, как провела ноябрь, который она назвала «адским» месяцем. Почти все это время актриса не выходила из стен больницы. Сначала серьезно заболела ее дочь Настя, а потом и сама Кристина свалилась с высокой температурой – у нее диагностировали тяжелую форму гриппа.

- Адский ноябрь у нас был… Не писала об этом, потому что много всего навалилось. Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком и её кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали, - написала Кристина в Инсатграме. – И антибиотиков море. Впервые из-за меня несколько спектаклей отменили. И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец. Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья. Болеть - очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих.

Кристина Асмус в Инстаграме рассказала о том, как провела ноябрь, который она назвала «адским» месяцем. Фото: Инстаграм.

Поклонники в комментария сочувствуют артистке и предлагают ей побольше отдыхать. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему актриса не советует «иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира». Кристина написала развернутый ответ, в котором объяснила, почему так много снимается. Ее основная работа – в театре, где ее месячная ставка составляет чуть больше 21 тысячи рублей.

- Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе. Так что не надо. А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы - театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц, - отреагировала Кристина.

Асмус работает в Театре имени Ермоловой, художественным руководителем которого является Олег Меньшиков. Кристина не скрывает, что очень предана сцене, поэтому готова играть на ней за любые деньги. Ранее Асмус признавалась, что из-за занятости в театре ей неоднократно приходилось «жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами».

Разумеется, Кристие помогает материально ее бывший муж – резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов. Он оставил Кристине и дочке дом, оплачивает нянь и домработниц. Однако актриса, как одинокая мать, в основном все-таки рассчитывает на собственные силы и не надеется только на алименты от экс-супруга.

Недавно стало известно, что Кристина снова влюбилась: она встречается с молодым актером Романом Евдокимовым, своим коллегой по Театру имени Ермоловой. 27-летний Роман на шесть лет младше Асмус, видимо, поэтому влюбленные не афишируют свои отношения. Роман пока не живет с Кристиной и наверняка не участвует в ее жизни материально.

А вот бывший муж Кристины Гарик Харламов больше не скрывает своих отношений с красавицей-актрисой Катериной Ковальчук. На днях влюбленные пришли вместе на премьеру фильма «Матрица: Воскрешение».