Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 18 декабря 2021 года: Штамм «омикрон» более заразен, но менее смертоносен, в США на всякий случай возвращают мобильные морги

Наиболее сложная ситуация с «омикроном» сохраняется в Великобритании Фото: REUTERS

Новый «омикрон»-штамм COVID-19 продолжает распространяться по планете быстрыми темпами. Стало ясно, что он более заразен, чем другие, известные штаммы коронавируса. Но менее смертоносен. По крайней мере, первые данные из ЮАР, где «омикрон» был обнаружен впервые, говорят в пользу этих предположений: число коронавирусных больных, которым была необходима госпитализация, там сейчас в десятки раз меньше, чем в дни и недели, когда в стране бушевал штамм «дельта».

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Тревожит «омикрон» и глав министерств здравоохранения стран «Большой семерки». В коммюнике, которое обнародовано по итогам их очередной встречи, говорится: министры пришли к выводу о том, что «омикрон» является сейчас «самой серьезной угрозой для глобального здравоохранения».

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Не скрывают тревоги и во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро заявил о «беспрецедентном распространении» «омикрон»-штамма, «ставшем серьезным испытанием для мира».

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Наиболее сложная ситуация с «омикроном» сохраняется в Великобритании. Там он распространяется темпами, которые британские СМИ уже определили как «катастрофически быстрые». Количество случаев заражения в Англии последние три дня бьет все рекорды.

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В Соединенных Штатах «омикрон» также распространяется активнее, чем предполагалось. Количество госпитализаций в некоторых штатах выросло настолько, что власти решили вернуться к практике использования мобильных моргов.

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В ФРГ еще только ждут пятой волны эпидемии, которую, по расчетам вирусологов, спровоцирует именно «омикрон». Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах подтвердил, что количества случаев заражения новым штаммом уже сейчас достаточно для того, чтобы ожидать «масштабной волны, которая станет серьезным вызовом системе здравоохранения».

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«Омикрон» стал главой причиной того, что в этом году французы не смогут встретить новогоднюю ночь традиционными фейерверками и концертами. Премьер-министр Франции Жан Кастекс уведомил сограждан, что все это будет находиться под запретом 31 декабря из-за плохой эпидемиологической ситуации. На уходящей неделе количество случаев заражения коронавирусом в Пятой республике вернулось к пиковым, сопоставимым с апрелем этого года показателям. Правительство рассматривает возможность введения нового локдауна.

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Антирекорды устанавливает и Дания, где также быстро распространяется «омикрон». Власти объявили о временном закрытии театров, кинозалов, музеев.

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А вот в Австрии, где был введен локдаун для непривитых, ситуация меняется в лучшую сторону, и часть ограничений снята. Все это не отменяет планов правительства с 1 февраля 2022 года начать обязательную вакцинацию всего населения страны.

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В Австралии пресс-конференцию министра здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д`Атт, отчитывавшейся перед журналистами о промежуточных итогах борьбы с коронавирусной напастью, прервала другая, в миллионы раз более крупная по размерам чем коронавирус напасть: в помещении, где проводился брифинг, заполз огромный паук-охотник, вызвавший панику. Гигантские членистоногие – не редкость для Зеленого континента, жители которого знают, что пауки-охотники ядовиты, но не смертельно опасны.