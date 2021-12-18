«Был урод уродом, а сейчас – самый красивый мужчина страны»: Ревва признался, что сжег все фотографии времен начала «Comedy Club»

Справа - Александр Ревва в 2010 году, слева - сейчас. Фото: Иван МАКЕЕВ и Людмила СТРИЖНОВА.

Александр Ревва, «вторым я» которого давно стал сценический образ мачо Артура Пирожкова, признался, что не может смотреть на себя на старых снимках. За последние 15 лет артист настолько преобразился, что теперь его называют секс-символом и одним из самых привлекательных мужчин России. А ведь когда-то внешний вид Реввы вызывал у зрителей улыбки – настолько он был далек от нынешнего Аполлона. Речь об этом преображении зашла на шоу «Что было дальше?», главным героем которого стал Александр.

- Как ты из потрепанного вонючего урода превратился в красавца? В какой момент был вот этот переход? – поинтересовался у Реввы комик Тамби Масаев.

- Да! Прикинь! «Камеди клаб», 2005 год - урод уродом! А теперь говорят: «Самый красивый человек», - подхватил тему другой участник шоу Алексей Щербаков.

В ответ Ревва признался, что он и сам когда-то сильно комплексовал из-за внешности. Ему настолько не нравится его вид на прежних фото, что он избавился от всех старых снимков.

- Я не могу смотреть на свои фотографии. Там абзац! Страшно! Я все фотографии сжег, хотя в Интернете они все равно есть, - пошутил шоумен.

Когда-то Александр был далек от идеала. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Я начал меняться, как только стал говорить, что я самый красивый. Каждый день говори в зеркало, что ты самый красивый! – раскрыл свой секрет Александр.

Преобразиться ему помог придуманный им десять лет назад образ сексуального инструктора по фитнесу Артура Пирожкова. Артист настолько вжился в роль, что постепенно герой стал менять его внешне, пока совсем не вытеснил прежнего Ревву.

Зато теперь его называют главным мачо страны. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Неудивительно, что из-за радикальных изменений во внешности Реву подозревают в многочисленных пластических операциях. Поклонники вовсю обсуждают, что именно артист переделал в себе. Им вторят и эксперты: специалисты по пластике уверены, что Александр сделал блефаропластику (подтяжку век), ринопластику (то есть изменил форму носа) и контурную пластику лица, позволившую ему подчеркнуть рельефные скулы. Кроме того, по мнению хирургов, артист делает уколы ботокса, чтобы разглаживать морщинки.

Сам Ревва над этими домыслами смеется и уверяет, что не сделал ни одной операции.

- В Интернете гуляет информация о том, что я сделал 550 пластических операций, всякие «гиалуронки» колол. Я вам клянусь: вообще ничего не делаю. Да, мне жена покупает какой-то крем, который мажут перед сном, - рассказал он как-то в интервью.