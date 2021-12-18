Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 декабря 2021 21:35

Записки киевлянки: В нашем доме отключили горячую воду. Батареи не греют. Зато в подвале — бомбоубежище на случай налета русских

Жительница столицы Украины приехала на зиму в российскую провинцию. И в ужасе от новостей из родного города
Марина РЕБРОВА
Марина РЕБРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Это ничего, что Россия не будет бомбить, но население нужно постоянно накручивать.

Это ничего, что Россия не будет бомбить, но население нужно постоянно накручивать.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КИЕВ ПРЕВРАТИЛИ В СЕЛЬСКОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ

На днях заходила в российском губернском городе, где живу второй месяц, в магазин с немного претенциозным названием «Канцлер». Это фирменный магазин для художников, где буквально поразилась - как много всего: красок, кистей, пастелей, акварелей, карандашей, всех видов бумаги, мольбертов. Все эти товары красиво и эстетично разложено по полкам, удобно расположены, когда нужно подобрать что-то - подходит консультант и все находит. В общем, в Киеве я не знаю такого магазина, причем подобные товары продаются, на рынках, в каких-то уличных стеклянных забегаловках, крупных торговых сетях, где все продают вперемежку с трусами, шампунями и шоколадками «Рошен».

Вообще, в российской провинции глаз отдыхает от грязных, блошиных рынков, уличной торговли, когда народ из элементарного выживания и нищеты выносит на улицу все из дому, потому что просто не может свести концы с концами. Тарифы на коммуналку продолжают сжимать украинцев в тисках удручающей бедности и тут многим - не до хобби. Большинству нужно выжить любой ценой.

Мне очень нравится как ведёт себя в российской провинции персонал сферы обслуживания: спокойно, внимательно и очень доброжелательно, потому как с переходом всей аналогичной сферы на украинский язык - напряжения и раздражения в Киеве прибавилось в разы. Продавцы хоть и привыкают уже к украинизации, но боятся наткнуться на «патриотов» и «шестерок» мовного инспектора — шпрехенфюрера Кременя, поэтому зажаты и агрессивны. Да и к общению подобное не располагает, потому что за русский язык на работе могут накатать жалобу или того хуже — наказать штрафом, а то и вовсе уволят с работы. Так что у нас в Киеве как была квашеная капуста на асфальте вместе с творогом и домашним салом, так и остались. Да-да, в столичном Киеве появилось что-то безнадёжно сельское, провинциально-захолустное какое-то, что ощущается не первый год.

ЧТО РУССКИЕ УКРАИНЫ СДЕЛАЛИ НЕ ТАК?

Много лет пыталась ответить на этот вопрос самой себе и ответа не находила. Его и сейчас толком то нет.

Ну, во–первых, русских Украины обманули, лишив родного языка, права которого резко начали сужаться ещё при Кучме, а потом - понеслось.

Вторая причина - в разрозненности и разобщенности самого русского населения Украины. Если говорить о киевлянах, то многие чуть ли не бежали впереди паровоза и наспех учили мову для карьеры, обучали своих детей украинскому и не сильно сопротивлялись языковому насилию.

- Надо знать государственный язык, - не переставали повторять русские Украины и профукали все свои права, обещанные при развале СССР еще самим Кравчуком.

Большинству было все безразлично еще и потому, что многие ударились в бизнес, коммерцию и на все эти "скрепы" просто «забили», пока селюки-патриоты и грантоеды переписывали учебники истории. В Майдан 2004-го было вовлечено во многом русскоязычное население, что тогда поразило. В том, 2004-м, украинцы уже хотели в Европу, а Янукович, он же шапки воровал...

Теперь в Харькове и Одессе удивляются - почему в Донецке можно говорить на русском языке, а в их городах - нельзя?

БОМБИТЬ-ТО НЕ БУДУТ, НО НАРОД ОТВЛЕЧЬ НАДО

В нашем доме в Киеве (как мне написали соседи) отключили горячую воду, а в подвале организуют бомбоубежище. Очень удобно: отопление едва – едва, горячей воды нет и все можно свалить на Путина, а из подвала отражать агрессию.

Изощренно, как мне кажется, когда страна полный банкрот и покупает газ по 1500 долларов. Причем, если вы будете отрицать, что Россия нападёт, то вам грозит штраф от 1 тысячи долларов до 2-х.

Это ничего, что Россия не будет бомбить, но население нужно постоянно накручивать. И отвлекать от холода и бедности.

Глава Минобороны Украины Резников заявил недавно, что при вторжении России, могут пострадать атомные станции, что несёт угрозу Европе. Он, наверное, подзабыл, что 2014-м украинские АЭС едва спасли от рэволюционеров гидности, которые грозились в случае неухода Януковича из власти- взорвать АЭС.

Чудо, наверное, спасло тогда Украину.

Спрашиваю у киевлян про учения по гражданской обороне, сирены, которые будут оповещать на случай агрессии России, а те отвечают: «Все нормально. В Израиле тоже в бомбоубежищах сидят, девушки служат в армии, на улицах городов - полно блокпостов, солдат и солдаток с автоматами. Мы тоже живём с агрессивным соседом. Приходится и нам обороняться». Что тут скажешь: «Ну вы и сравнили?!»

«РУССКУЮ ОКУПАЦИЮ ЕЩЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ»

Но что же мы любили на той, домайданной Украине? Мы любили свои семьи, свободный дух, юмор, отзывчивость, и одновременно - трудолюбие украинцев и, конечно, хлеб украинский, хоть им попрекали частенько. Мы любили... До сих пор нельзя говорить в прошедшем времени об Украине, хотя украинские соцопросы показывают, что уже 75% населения Украины относится к России враждебно.

К слову, россияне вообще про войну не говорят и на нее не собираются. Кого я тут, в русской провинции, ни спрашивала. А почему-то сегодня вспомнила своего киевского соседа Толика, который там Путина все ждёт - никак не дождётся. Да мэра Кличко, который вместо того, чтобы строить метро, готовится защищать Киев от российской оккупации.

Тут Никита Михалков съязвил неплохо по этому поводу: «Нет, ребятушки, вы вторжения не дождетесь. Русскую оккупацию еще надо заслужить».

Тем временем (если Россия опять не нападет) на Новый год в Киеве пройдет очередной бандеровский марш с угрозами и проклятьями в адрес русских.

Смотрит на этот страшный раздор князь Владимир с Владимирской горки с круч Днепра, крестивший единую Русь, и, наверное, диву даётся. Чей ты сейчас, город Киев? Нет у тебя защитника, а есть жадные хозяева, которые диктуют как жить киевлянам, да и всей Украине - бывшей Руси - тоже.

Украинский кризисУкраинский кризис: Хроника событий