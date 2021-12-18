Записки киевлянки: В нашем доме отключили горячую воду. Батареи не греют. Зато в подвале — бомбоубежище на случай налета русских

Это ничего, что Россия не будет бомбить, но население нужно постоянно накручивать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КИЕВ ПРЕВРАТИЛИ В СЕЛЬСКОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ

На днях заходила в российском губернском городе, где живу второй месяц, в магазин с немного претенциозным названием «Канцлер». Это фирменный магазин для художников, где буквально поразилась - как много всего: красок, кистей, пастелей, акварелей, карандашей, всех видов бумаги, мольбертов. Все эти товары красиво и эстетично разложено по полкам, удобно расположены, когда нужно подобрать что-то - подходит консультант и все находит. В общем, в Киеве я не знаю такого магазина, причем подобные товары продаются, на рынках, в каких-то уличных стеклянных забегаловках, крупных торговых сетях, где все продают вперемежку с трусами, шампунями и шоколадками «Рошен».

Вообще, в российской провинции глаз отдыхает от грязных, блошиных рынков, уличной торговли, когда народ из элементарного выживания и нищеты выносит на улицу все из дому, потому что просто не может свести концы с концами. Тарифы на коммуналку продолжают сжимать украинцев в тисках удручающей бедности и тут многим - не до хобби. Большинству нужно выжить любой ценой.

Мне очень нравится как ведёт себя в российской провинции персонал сферы обслуживания: спокойно, внимательно и очень доброжелательно, потому как с переходом всей аналогичной сферы на украинский язык - напряжения и раздражения в Киеве прибавилось в разы. Продавцы хоть и привыкают уже к украинизации, но боятся наткнуться на «патриотов» и «шестерок» мовного инспектора — шпрехенфюрера Кременя, поэтому зажаты и агрессивны. Да и к общению подобное не располагает, потому что за русский язык на работе могут накатать жалобу или того хуже — наказать штрафом, а то и вовсе уволят с работы. Так что у нас в Киеве как была квашеная капуста на асфальте вместе с творогом и домашним салом, так и остались. Да-да, в столичном Киеве появилось что-то безнадёжно сельское, провинциально-захолустное какое-то, что ощущается не первый год.

ЧТО РУССКИЕ УКРАИНЫ СДЕЛАЛИ НЕ ТАК?

Много лет пыталась ответить на этот вопрос самой себе и ответа не находила. Его и сейчас толком то нет.

Ну, во–первых, русских Украины обманули, лишив родного языка, права которого резко начали сужаться ещё при Кучме, а потом - понеслось.

Вторая причина - в разрозненности и разобщенности самого русского населения Украины. Если говорить о киевлянах, то многие чуть ли не бежали впереди паровоза и наспех учили мову для карьеры, обучали своих детей украинскому и не сильно сопротивлялись языковому насилию.

- Надо знать государственный язык, - не переставали повторять русские Украины и профукали все свои права, обещанные при развале СССР еще самим Кравчуком.

Большинству было все безразлично еще и потому, что многие ударились в бизнес, коммерцию и на все эти "скрепы" просто «забили», пока селюки-патриоты и грантоеды переписывали учебники истории. В Майдан 2004-го было вовлечено во многом русскоязычное население, что тогда поразило. В том, 2004-м, украинцы уже хотели в Европу, а Янукович, он же шапки воровал...

Теперь в Харькове и Одессе удивляются - почему в Донецке можно говорить на русском языке, а в их городах - нельзя?

БОМБИТЬ-ТО НЕ БУДУТ, НО НАРОД ОТВЛЕЧЬ НАДО

В нашем доме в Киеве (как мне написали соседи) отключили горячую воду, а в подвале организуют бомбоубежище. Очень удобно: отопление едва – едва, горячей воды нет и все можно свалить на Путина, а из подвала отражать агрессию.

Изощренно, как мне кажется, когда страна полный банкрот и покупает газ по 1500 долларов. Причем, если вы будете отрицать, что Россия нападёт, то вам грозит штраф от 1 тысячи долларов до 2-х.

Это ничего, что Россия не будет бомбить, но население нужно постоянно накручивать. И отвлекать от холода и бедности.

Глава Минобороны Украины Резников заявил недавно, что при вторжении России, могут пострадать атомные станции, что несёт угрозу Европе. Он, наверное, подзабыл, что 2014-м украинские АЭС едва спасли от рэволюционеров гидности, которые грозились в случае неухода Януковича из власти- взорвать АЭС.

Чудо, наверное, спасло тогда Украину.

Спрашиваю у киевлян про учения по гражданской обороне, сирены, которые будут оповещать на случай агрессии России, а те отвечают: «Все нормально. В Израиле тоже в бомбоубежищах сидят, девушки служат в армии, на улицах городов - полно блокпостов, солдат и солдаток с автоматами. Мы тоже живём с агрессивным соседом. Приходится и нам обороняться». Что тут скажешь: «Ну вы и сравнили?!»

«РУССКУЮ ОКУПАЦИЮ ЕЩЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ»

Но что же мы любили на той, домайданной Украине? Мы любили свои семьи, свободный дух, юмор, отзывчивость, и одновременно - трудолюбие украинцев и, конечно, хлеб украинский, хоть им попрекали частенько. Мы любили... До сих пор нельзя говорить в прошедшем времени об Украине, хотя украинские соцопросы показывают, что уже 75% населения Украины относится к России враждебно.

К слову, россияне вообще про войну не говорят и на нее не собираются. Кого я тут, в русской провинции, ни спрашивала. А почему-то сегодня вспомнила своего киевского соседа Толика, который там Путина все ждёт - никак не дождётся. Да мэра Кличко, который вместо того, чтобы строить метро, готовится защищать Киев от российской оккупации.

Тут Никита Михалков съязвил неплохо по этому поводу: «Нет, ребятушки, вы вторжения не дождетесь. Русскую оккупацию еще надо заслужить».

Тем временем (если Россия опять не нападет) на Новый год в Киеве пройдет очередной бандеровский марш с угрозами и проклятьями в адрес русских.

Смотрит на этот страшный раздор князь Владимир с Владимирской горки с круч Днепра, крестивший единую Русь, и, наверное, диву даётся. Чей ты сейчас, город Киев? Нет у тебя защитника, а есть жадные хозяева, которые диктуют как жить киевлянам, да и всей Украине - бывшей Руси - тоже.