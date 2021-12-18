Седокова показала, как завтракает голой в Монте-Карло

Анна Седокова отметила день рождения с мужем Янисом Тиммой в Монте-Карло. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова отметила 39-летие: день рождения певица отпраздновала в Монако. В Инстаграме артистка поделилась фотографией, сделанной на следующее утро после праздника. На снимке Анна, по ее словам, завтракает совершенно обнаженной. Правда, действительно ли она совсем без одежды, проверить нельзя. Приходится верить певице на слово, поскольку в кадре ее фигура почти целиком закрыта бокалом с шампанским.

- Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки, - сообщила артистка в подписи к фото.

Певица показала фото своего "голого завтрака". Фото: Инстаграм.

Автором пикантного кадра стал ее муж - 29-летний баскетболист Янис Тимма. Еще недавно поклонники подозревали, что пара собралась разводиться. Певица несколько дней подряд публиковала в Инстаграме грустные посты и свои фотографии в слезах.

- Если люди расстаются - это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять. И, когда сойдутся, очень важно открыто смотреть в глаза человеку. Ненависти избежать невозможно. Особенно, если один еще любит, а второй уже нет. Но расставаться нужно уметь красиво, - туманно писала певица.

Но теперь совершенно очевидно, что у Яниса и Анны все хорошо, и их семье ничего не угрожает. Пара поселилась в одной из самых шикарных гостиниц Монте-Карло – «Hotel De Paris». Роскошный двухкомнатный номер с мебелью в стиле XIX-го века (а именно в таком, судя по фото в Инстаграме поселились супруги) стоит больше 100 тысяч рублей в сутки. Поклонники гадают: откуда у безработного баскетболиста такие деньги? Ведь буквально на днях Тимма ушел из баскетбольного клуба УНИКС. Спортсмен лишился контракта, и каких-либо перспектив на новую высокооплачиваемую работу у него пока нет. Подписчики предполагают, что либо Янис сумел что-то отложить на черный день, либо за поездку в Монако заплатила Седокова.

В ноябре Тимма подписал с командой УНИКС из Казани контракт сроком на один месяц с возможностью продления соглашения до конца текущего сезона. Однако теперь стало известно, что контракт не будет продлен.

- Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь это не твое . Замечательное , хорошее , но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее, - написал Янис на своей странице в Инстаграме.

Спортивные критики считают, что теперь Янисом едва ли заинтересуются топовые баскетбольные клубы. А команды рангом пониже вряд ли устроят самого Тимму и его зарплатные амбиции.

Напомним, Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму год назад. По словам певицы, только с Янисом она, наконец, нашла настоящее счастье. Артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.