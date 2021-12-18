Огненная ловушка: Десятки японцев сгорели заживо, взывая к помощи

В течение нескольких минут в огне погибли как минимум 24 человека Фото: REUTERS

В японской Осаке произошла трагедия: в многоэтажном здании вспыхнул сильный пожар. В течение нескольких минут в огне погибли как минимум 24 человека. Еще несколько пострадавших доставлены в больницы и находятся в тяжелом состоянии.

Пожар произошел на четвертом этаже многоквартирного дома. Известно, что помещение, в котором вспыхнул огонь, принадлежит психиатрической клинике, предоставляющей услуги по «психиатрическому и психосоматическому лечению».

Сигнал о возгорании поступил к пожарным в 10:18, а в 10:45 открытое горение уже было ликвидировано. Среди 28 человек, эвакуированных из помещения, 14 мужчин и 10 женщин оказались мертвы. По предварительным данным, часть из них задохнулась от угарного газа. Сейчас полиция города устанавливает личности погибших.

Пожар в клинике вспыхнул вскоре после открытия (учреждение начало свою работу в 10:00), а большинство из погибших – пациенты, которые пришли на сеанс групповой терапии.

Несмотря на то, что по оценкам спасателей пожар охватил довольно небольшую площадь – всего около 25 квадратных метров и был быстро потушен, он стал одним из самых страшных в Японии за последнее время.

– Когда я выглянула на улицу, то увидела оранжевое пламя, бьющее из окон четвертого этажа здания. Из окна шестого этажа женщина махала руками, прося о помощи, – поделилась с журналистами Reuters свидетельница, наблюдавшая за трагедией из здания напротив.

Прохожие, оказавшиеся неподалеку от загоревшегося здания, утверждают, что из окон клиники были слышны крики, а некоторые рассказали, что видели людей на карнизе четвертого этажа.

На данный момент основная версия произошедшего – умышленный поджог. Полиция не раскрывает деталей происходящего, однако в японских СМИ появилась информация, что пламя в помещении вспыхнуло после того, как пожилой мужчина разлил в помещении клиники непонятную жидкость и поджег ее. Горючее вещество находилось в пластиковом пакете, который злоумышленник поставил рядом с собой, а затем перевернул и щелкнул зажигалкой. По некоторым данным, сам поджигатель находится в одной из больниц Осаки в критическом состоянии.