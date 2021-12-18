Писательница Джоан Роулинг вновь оказалась в центре скандала из-за трансгендеров

Мнение писательницы вызвало бурное обсуждение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

56-летняя писательница, сценарист и продюсер Джоан Роулинг, создательница всемирно известной серии книг о приключениях Гарри Поттера, в очередной раз оказалась мишенью для нападок чрезмерно толерантных пользователей соцсетей, пишет Times.

Причиной стал пост писательницы в Twitter, в котором она прокомментировала решение властей Шотландии регистрировать виновных в изнасиловании в соответствии с тем полом, который они выберут для себя самостоятельно, вне зависимости от медицинского заключения.

Роулинг процитировала фразу из знаменитого романа «1984» Джорджа Оруэлла и добавила к отрывку из книги собственное мнение:

– Война – это мир. Свобода – рабство. Невежество – сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал, – женщина, – написала Роулинг на своей странице.

Мнение писательницы вызвало бурное обсуждение – за короткое время пост собрал около 20 тысяч комментариев, в большинстве из которых Роулинг осуждают за нетерпимость к небинарным людям, обвиняют в трансфобии и даже обещают никогда не показывать своим детям книги о Гарри Поттере, поскольку его создательница настолько далека от «настоящих прав и свобод».

Впрочем, под записью Роулинг есть и адекватные высказывания:

– Эта женщина может себе позволить иметь собственное мнение.

– Это большое мужество – говорить сейчас правду.