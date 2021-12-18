Пенсии в России в 2022 году: кому ждать прибавки и новых льгот

С 1 августа 2022 года наступит маленький праздник на улице работающих пенсионеров. Их ждет перерасчет, учитывающий пенсионные баллы, которые накопились за год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сможет ли индексация преодолеть инфляцию

В будущем году пенсионеров ждет несколько прибавок к имеющимся выплатам. Первым делом, это индексация страховых пенсий на величину инфляции. По действующей на сегодня методике увеличение составит 5,9%.

Однако уже сейчас ясно, что реальная инфляция значительно выше — она оценивается примерно на уровне 8,5%. Многих интересует, почему вдруг пенсия стала отставать, ведь это же закреплено законодательно, что рост пенсий не может быть медленнее роста инфляции. Дело в том, что бюджет Пенсионного фонда принимался в прошлом году и рассчитывался на 3 года. И на тот момент, по тем экономическим показателям и прогнозам, считалось, что 5,9% будет достаточно, чтобы перекрыть инфляцию. Но сейчас ясно, что это не так.

- Поручение, которое президент дал правительству, сводится к тому, чтобы к концу года, когда будет полностью ясен объем инфляции, учесть это при определении окончательного размера пенсий и порядка выплаты этой разницы, учитывающую разогнавшуюся инфляцию., - сообщил kp.ru председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По словам Рязанского, еще в 2018 г., когда принималось решение об изменении пенсионного возраста, вышел закон, который предусматривал начиная с 2019 г. более высокую индексацию пенсий по сравнению с инфляцией.

- Но в 2021 году инфляция разогналась так, что индексация в 5,9% уже не выполняет той задачи, которая была заложена в законе, - отметил экс-сенатор.

Что выгоднее — дополнительные выплаты или индексация?

Давайте разберемся, какой вариант выгоднее для простых пенсионеров: индексация пенсий или единоразовая выплата, наподобие той, что уже выплачивали пенсионерам в августе-сентябре.

- Индексация пенсии на величину реальной инфляции выгоднее для населения, - такую точку зрения высказал kp.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александо Сафонов. - Это зафиксирует размер пенсий на более высоком уровне. Но в то же время надо понимать, что это дополнительная нагрузка на бюджет. И для бюджета более экономный вариант — это доплата. Ее можно производить, а можно и не производить. На размер обязательных отчислений в Пенсионный фонд она не влияет.

При этом, по мнению эксперта, даже если выплаты пенсионерам либо индексация смогут компенсировать официальную инфляцию, это все равно приведет к снижению жизненного уровня пенсионеров.

- Цены на ряд продуктов питания показали более высокий рост, чем инфляция в целом, а именно продукты являются основной статьей расхода в личном бюджете пенсионера, - сказал Сафонов.

Кстати, пока все обсуждают, как сделать так, чтобы пенсии не слишком сильно отставали от раскрутившейся инфляции, Минтруд подсчитал, что пенсии, оказывается, обгоняют инфляцию.

«Правительством Российской Федерации обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции, - сообщила пресс-служба ведомства. - С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий - 55%».

То есть пенсии впереди на 9 процентных пунктов.

Что ожидает работающих пенсионеров

С 1 августа 2022 года наступит маленький праздник и на улице работающих пенсионеров. Их ждет перерасчет, учитывающий пенсионные баллы, которые накопились за год. Однако максимальная прибавка «за баллы» составит всего лишь 296,58 рубля.

Как изменится социальная пенсия

Повышением страховой части рост пенсий не ограничится. С 1 апреля 2022 года будет увеличена и социальная часть пенсии, она будет проиндексирована на 7,7%. Это очень высокий показатель, в 2021 году, например, социальную пенсию индексировали только на 3,4%.

С 1 апреля 2022 г. социальная пенсия по старости составит 6401,1 руб. Напомним, это выплаты для тех пожилых людей, которые не набрали необходимого пенсионного стажа (пенсионных коэффициентов) для получения страховой пенсии.

У основной же массы пенсионеров выплаты состоят из двух частей: страховой пенсии за отработанные годы и социальной — помощи от государства, так называемой фиксированной части. Но те, у кого нет необходимого стажа и кому положена только социальная пенсия, получат еще и надбавку до уровня прожиточного минимума для пенсионера в регионе проживания.

Чем порадуют получателей государственных пенсий

Вырастут доходы и у получателей государственных пенсий. Как и у получателей социальной пенсии - тоже на 7,7% и тоже с 1 апреля 2022 года. Государственные пенсии выплачивают тем, кто работал в сфере федеральной государственной гражданской службы (чиновники, космонавты, летчики-испытатели) либо пострадал, выполняя государственные задачи (например, военнослужащий) и вышел на пенсию по достижении выслуги лет, по инвалидности, либо по другим причинам.

Государственная пенсия составляет 45-75% от зарплаты на рабочем месте. А если учесть, что зарплаты у этой категории населения были, как правило, весьма неплохими, то и на старости лет тоже перепадает солидно. Таким образом, прибавка в 7,7% даст в рублях вполне ощутимый доход, хотя это тоже ниже уровня инфляции.

Военным и силовикам

С 1 октября 2022 года проиндексируют пенсии военным и силовикам — как ожидается, на 4,3%. Это увязано с повышением денежного содержания людей в погонах. А поскольку пенсии бывших сотрудников силовых подразделений зависят от зарплаты работающих, то с повышением зарплат автоматически повысятся и пенсионные выплаты. Сейчас пенсионерам платят 73,68% от зарплаты

Прибавка коснется военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников таких ведомств как МВД, ФСИН, Росгвардия, ФССП, Роспожарнадзора, Федеральной таможенной службы, а также лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы.

Льгота сельским пенсионерам

С 1 января 2022 года отменяется дискриминационное правило в отношении сельских пенсионеров. Раньше при переезде в город их лишали «сельской» надбавки к пенсии. Эту надбавку получали те, кто отработал на селе 30 и более лет. Она составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Получается примерно полторы тысячи рублей в месяц. Теперь пенсионерам, сменившим село на город, сохранят эту надбавку.

- Вопрос об этой надбавке обсуждается давно, - рассказал Валерий Рязанский. - Ее предназначение в том, что это по сути компенсация за условия жизни в сельской местности. Да, жизнь на селе изменилась, но все равно условия там более тяжелые, чем в городе. И даже наличие собственных приусадебных участков не делает их намного легче — прежде, чем с участка что-то получить, надо в него вложить. Из этих более тяжелых условий и исходили, когда принимали решение оставить надбавку тем, кто отработав 30 и более лет на селе, продолжает там жить, и снимать ее у тех, кто переезжает в город. Но с другой стороны, пенсии на селе очень низкие, и я считаю, что те, кто отработали такой большой срок, достойны сохранения прибавки независимо от того, остаются они в сельской местности или переезжают в город. Для них она существенна, на селе пенсия у людей примерно 10 тыс руб, так что полторы тысячи это ощутимо. Надбавки лишаются люди преклонного возраста, которых дети забирают жить к себе в город, чтобы обеспечить им уход.

Кому еще ждать прибавки в 2022 году

С 1 января 2022 года вырастут доплаты за иждивенцев, за «северный» стаж и возраст более 80 лет — по предварительным подсчетам, на 5,8%.

С 1 февраля 2022 года также предположительно на 5,8% увеличатся ежемесячные денежные выплаты ряду категорий федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, включая детей-инвалидов, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», Герои Советского Союза, Герои соцтруда, Герои России и некоторые другие категории.