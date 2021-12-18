В Московской области 11-летнюю девочку ужалил скорпион: «Принесли домой с фруктами или цветами»

Чаще всего у ядовитых скорпионов маленькие и узкие клешни, и сами они не очень большого размера Фото: EAST NEWS

Вечером в пятницу, 17 декабря, подмосковным врачам пришлось спасать девочку, которую ужалил… скорпион.

- Вызов был из деревни Тарасково под Наро-Фоминском, - рассказал KP.RU источник в оперативных службах. - Звонила женщина. Она сообщила, что пострадала ее дочь.

Известно, что девочка играла в своей комнате, потянулась рукой в пакет с игрушками и вдруг почувствовала жгучую боль. Прибежали родители, увидели небольшое светло-коричневое существо с клешнями.

Откуда это чудо-юдо взялось в частном доме на окраине деревни - никто не может понять. Одна из первых версий после появления подобных «экзотов» в домах - опасный питомец сбежал от соседей, которые держали его в террариуме. Но здесь до ближайшего дома не меньше десяти метров, по сугробам бы скорпион столько явно не протопал бы. В теплые страны семья в последнее время не летала, привезти оттуда «гостя» явно не могли.

- Более всего вероятно, что кто-то из домочадцев мог принести скорпиона в дом из магазина, например, в пакете с заморскими фруктами или цветами, - сообщил источник. - Так иногда бывает, что различные экзотические насекомые приезжают в Россию в коробках с различными товарами.

Между тем в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили KP.RU, что жизни девочки ничего не угрожает:

«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена одна пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Иногда яд при укусе скорпиона может вообще не выделяться, такое бывает, - рассказал KP.RU ученый-арахнолог (специалист по паукообразным, скорпионы входят в этот класс) Александр Гладких. - Но в любом случае, после укуса стоит принять препарат от аллергии, можно хотя бы супрастин, и, конечно, лучше всего сразу вызвать скорую. От укуса бывает воспаление, опухание места укуса, потеря чувствительности, боль, частичная потеря подвижности, но обычно это временно. А вот если у человека есть аллергия, последствия могут быть серьезнее.

Кстати, специалист объяснил, как визуально можно определить самых опасных и ядовитых скорпионов:

- Чаще всего у ядовитых скорпионов маленькие и узкие клешни, и сами они не очень большого размера, по цвету - как правило от желтого до серого. Основное средство охоты для этих видов - жало на «хвосте», который по науке называется тельсон. А вот виды со слабым ядом охотятся клешнями, поэтому у них клешни крупные и широкие. И сами такие скорпионы обычно крупнее, по окрасу – серые и черные-бурые.