Григорий Лепс перед разводом сделал жене щедрый подарок

20 декабря в Мосгорсуде по иску Анны Шаплыковой стартует развод пары Фото: Иван ВИСЛОВ

Бракоразводный процесс ещё не начался, а Григорий Лепс с Анной Шаплыковой уже делят имущество. Одной только недвижимости, по подсчетам СМИ, у супругов на миллиард рублей, и вся она была нажита в браке: две московские квартиры в элитных домах, два огромных загородных особняка, земельный участок… А кроме того, несколько бизнес-проектов, которые также подлежат «распилу».

В частности, Григорий Лепсверидзе (именно так звучит настоящая фамилия звезды) является учредителем восьми компаний: это и ресторанная деятельность, и торговля продуктами, и продюсерский центр, и собственная оптика… Жемчужина в бизнес-ожерелье певца - фирма «Джи Эл Джуерли», торгующая ювелирными украшениями под брендом Лепса. И это изящное дело, как выяснил сайт kp.ru, артист целиком и полностью отдал супруге.

Так, 15 декабря Григорий Лепс и Сайда Хусуев вышли из состава учредителей компании - в итоге единственным владельцем стала Анна Шаплыкова. Как видно из бухгалтерской отчетности, предприятие довольно успешное: в 2020 году выручка ООО составила 18 млн рублей, а чистая прибыль - 3,2 миллиона. Таким образом, после развода жена Лепса останется не только с крышей над головой, но и при деле. Ассортимент компании довольно богатый: цепи, кольца, запонки, браслеты, подвески… Да и стоит продукция ювелирного дома немало. Например, кожаный браслет с серебряной мини-скульптурой с надписью на латыни «Господь позаботится» продаётся за 149 тысяч рублей, похожее изделие «Смеющийся над смертью» - уже за 203 тысячи, при этом ни золота, ни драгоценных камней в браслетах нет. Ценник на серебряные кольца доходит до 183 тысяч рублей, на фирменные запонки - до 48 тысяч. Все изделия дизайнерские и созданы ограниченным тиражом.

Между тем, 20 декабря в Мосгорсуде по иску Анны Шаплыковой стартует развод пары. Судя по всему, расставание Лепс переживает болезненно. На фоне новостей о разводе певец угодил в больницу. Как он сам уверяет, сразил гипертонический криз. Однако, по информации телеграм-каналов, артиста якобы забрали в психиатрическую клинику из-за запоя.

При этом 19 декабря певец должен выступить с большим концертом - уже традиционным «Рождеством с Лепсом». Чтобы успокоить зрителей, он записал видеообращение, в котором заверил: несмотря на слухи и домыслы, шоу состоится.

- Я уже столько раз «умирал», что на кладбище не хватит земли, чтобы меня похоронить. Не дождетесь! - заявил Лепс злопыхателям.

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